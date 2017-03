(SH) - Viele Autofahrer mussten sich am Mittwochmorgen auf der A1 in Höhe von Mertert in Geduld üben. Kurz nach 8 Uhr hatte sich hinter der Ausfahrt Mertert die Wechselbrücke eines Lastkraftwagens während der Fahrt gelöst. Diese drohte, auf den fließenden Verkehr zu fallen.



Mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr aus Mertert wurde die Wechselbrücke mit einem Kran angehoben und wieder am Lastkraftwagen befestigt.



Aus Sicherheitsgründen musste die Autobahnpolizei den Verkehr zeitweise stoppen. Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf den Berufsverkehr.



Das Fahrzeug wurde anschließend einer Kontrolle unterzogen. Da gravierende Mängel an der Ladungssicherung sowie der Achslast festgestellt wurden, wurde der Fahrer gebührenpflichtig verwarnt. Zudem musste er seinen Lastkraftwagen stehenlassen, bis die Mängel behoben waren.



