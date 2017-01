Von Rita Ruppert



Mehr als vier Jahre waren die rund 1400 Schüler und 200 Lehrer des hauptstädtischen „Kolléisch“ in einem provisorischen Gebäude untergebracht, während Handwerker und Arbeiter ihre Lehranstalt renovierten. Am Montag ist es soweit: Die Schulgemeinschaft übernimmt wieder die Herrschaft.

Der „Datzemisch“ ist schon zurück, am Montag kehren auch die Schüler und Lehrer in das von Grund auf renovierte Athenäum in Merl zurück ...