(lb) - Am kommenden Montag heißt es wieder Schnäppchenjagd - es ist die 87. Ausgabe der "Stater Braderie". Sie beginnt um 8 Uhr und endet um 19 Uhr. Insgesamt 396 Geschäftsleute beteiligen sich am Straßenmarkt. 164 Stände entfallen dabei auf das Bahnhofviertel, 232 auf die Innenstadt. Die Straßenstände reihen sich auf einer Länge von 2,6 Kilometern aneinander. Auf 60 Prozent aller Stände werden Kleidungsartikel verkauft. Neben den Geschäftsleuten werden auch 13 Vereine und acht politische Parteien einen eigenen Stand aufrichten. Zudem wird es auch 39 Imbissbuden geben.

"Für die Besucher ist die Braderie jedes Jahr die Gelegenheit um ein gutes Geschäft zu machen. Geschäftsleute können hier ihre neue Kollektion vorzeigen und ihre alte Ware verkaufen", erklärt die Vize-Präsidentin der "Union commerciale de la Ville de Luxembourg" (UCVL) Mireille Rahme-Bley.



Als besonders wichtig erweist sich der Tag dieses Jahr, weil viele Geschäftsleute angeben, wegen des schlechten Wetters weniger Umsatz auf dem Verkauf der Sommerkleidung gemacht zu haben. "Dieses Jahr war es schwierig", bestätigt Rahme-Bley. Aber es gibt Grund zur Hoffnung. "Die Braderie bleibt für die Geschäftsleute einer der wichtigsten Tage im Jahr", erinnert die UCVL-Direktorin Anne Darin-Jaulin.

Dieses Jahr findet die Braderie am Montag nach dem verkaufsoffenen Sonntag und dem "Vide-Grenier" am Knuedler statt. Wie üblich werden am "Kiermesméindeg" in den Straßen viel Animation und Gewinnspiele angeboten.



Anfahrt gut planen



"Der Zugang zur Stadt ist natürlich ein wesentliches Element für den Erfolg", erklärt die Bürgermeisterin Lydie Polfer. Aus diesem Grund können Besucher zwei Parkhäuser am Montag kostenfrei nutzen. Dabei handelt es sich um das Parkhaus "Fort Wedell" in der Rue du Commerce am Bahnhof und dem Parkhaus "Place de l'Europe" bei der Philharmonie in Kirchberg. Shuttle-Busse werden von dort aus den Zugang zur Stadt vereinfachen.



Wie jedes Jahr werden die Busse im Rahmen einiger Straßensperrungen umgeleitet, da große Teile des Bahnhofviertels ausschließlich für Fußgänger zugänglich sind. So fahren nur bedingt Busse zwischen der Innenstadt und dem Bahnhofviertel (Busse 1, 5 , 7, 16, 120, 125, 172, 192, 194, 195). Diese werden allerdings nicht die Haupthaltestelle am Bahnhof, sondern die der "Gare-Rocade" anfahren. Von hier aus gelangen die Besucher über die Fußgängerbrücke zum Hauptbahnhof. Die Stadt Luxemburg rät den Besuchern, auf den öffentlichen Transport oder die Park & Ride-Möglichkeiten zurückzugreifen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.city-shopping.lu

www.vdl.lu

www.mobiliteit.lu