(SH) - Weil er seiner Ex-Frau nachgestellt hat, in der Nacht über das Dach durch ein Fenster in ihr Haus eingestiegen ist, sowie Morddrohungen gegen sie und einen Bekannten aussprach, wurde ein 46-jähriger Mann in erster Instanz zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt, wovon die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wurde. Des Weiteren wurden die beiden Hämmer sowie die Spielzeugpistole beschlagnahmt, mit der der Mann seine Frau bedroht hatte. Die Frau bekam 1.000 Euro Schadenersatz zugesprochen.

Der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt des Hauses verwiesen worden war, nachdem es bereits zuvor zu häuslicher Gewalt gekommen war, hatte vor den Richtern Reue gezeigt: „Ich hatte zu viel getrunken und Antidepressiva genommen“, erklärte er.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 40 Monaten, die unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt werden kann, gefordert. Hierfür müsse sich Antonio C. jedoch in psychiatrische Behandlung begeben, keinen Alkohol mehr anrühren und sich von seiner Ex-Frau fernhalten, hatte er erklärt.

Die Berufungsfrist beträgt 40 Tage.

