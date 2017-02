(SH) - Rümelingen, 22. Juni 2016. Über das Dach und durch ein Fenster verschafft sich ein Mann Zugang zum Haus seiner Ex-Frau. Seinen Angaben zufolge, schaut er erst nach seinen Kindern, begibt sich dann in das Schlafzimmer der Frau, die dort neben einem Bekannten schläft. Zuvor hatte der Mann nach zwei Hammern sowie einer Spielzeugpistole gegriffen. Mit einem Hammer schlägt er dann gegen den Bekannten der Frau. Dieser wird leicht verletzt.

Wegen dieser Tat sowie weil er seiner Ex-Frau nachgestellt und sie bedroht haben soll, musste sich der 46-jährige Antonio C. am Donnerstag vor Gericht verantworten. "Ich dachte, der Mann sei Polizist und bewaffnet. Er hatte mir dies ein paar Tage zuvor am Telefon gesagt", erklärte er den Richtern, warum er nach Hammer und Pistole gegriffen hatte. Als er in das Zimmer gekommen sei, habe er nur den Mann geweckt, nicht aber seine Ex-Frau. Er habe den Mann auch nicht verletzten wollen. "Er war in das Zimmer meiner Tochter gelaufen. Ich wollte, dass er geht." Neben der tätlichen Auseinandersetzung war es auch zu einem verbalen Streit gekommen. Hierbei hatte der Angeklagte Morddrohungen gegen den anderen Mann ausgesprochen.

Alkoholprobleme führen zu Beziehungsaus



Er bereue seine Tat, erklärte Antonio C., der zum Tatzeitpunkt des Hauses verwiesen worden war, nachdem es bereits zuvor zu häuslicher Gewalt gekommen war. "Ich hatte ein paar Gläser zu viel getrunken und Antidepressiva genommen. Sonst hätte ich dies nicht getan."

Dass der Angeklagte unter Alkoholproblemen leidet, bestätigte vor Gericht auch der psychiatrische Gutachter, der von einer "emotional unstabilen Person" sprach.



Es sollen diese Alkoholprobleme gewesen sein, die der 20-jährigen Beziehung ein paar Monate vor der Tat ein Ende setzten. "Ich hatte im März 2016 die Scheidung eingereicht. Dies wollte er nicht akzeptieren", erklärte die Frau. Sie sei daraufhin gemeinsam mit den Kindern in ein Heim gezogen, habe zwischenzeitlich auch bei ihrer Chefin gewohnt. Erst nachdem der Mann des Hauses verwiesen worden war, sei sie am 19. Juni dorthin zurückgekehrt.



Sohn nach Mutter gefragt



Der Mann sei stets über den Sohn gegangen, um herauszufinden, was die Mutter mache. "Er sagte ihm, dass er mich umbringen wolle", meinte die Frau vor den Richtern. Dies habe ihr Sohn ihr gesagt, er habe jedoch auch bei einzelnen Telefongesprächen den Lautsprecher aktiviert. Sie habe sich bedroht und belästigt gefühlt. Der Angeklagte stritt ab, seiner Frau je gedroht zu haben. Er habe lediglich versucht, zu verstehen, warum seine Frau ihn verlassen hatte.



Dem Vertreter der Staatsanwaltschaft nach sei der Einbruch mitten in der Nacht über das Dach des Hauses einer Szene aus einem Horrorfilm würdig. "Aber es handelt sich um die Realität." Er forderte eine Haftstrafe von 40 Monaten, die unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Hierfür müsse sich Antonio C. jedoch in psychiatrische Behandlung begeben, keinen Alkohol mehr anrühren und sich von seiner Ex-Frau fernhalten.



Das Urteil ergeht am 16. Februar.







