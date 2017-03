(nas) - Was in anderen Touristenstädten längst möglich ist, schien bis dato in der Stadt Luxemburg nur schwer umzusetzen: eine Shopping-Tour an einem Sonntag. Dies soll sich aber in Zukunft ändern: „Um mit anderen Städten in der Region mitzuhalten, müssen wir einfach handeln und unsere Geschäfte auch sonntags öffnen,“ sagt Guill Kaempff, Präsident des hauptstädtischen Geschäftsverbandes (UCVL).



Dennoch ist der UCVL-Vorsitzende sich bewusst, dass nicht alle Betriebe von jetzt an gleich ihre Türen an sieben Tagen pro Woche öffnen werden: „Es ist ein langwieriger, aber unabdingbarer Prozess“, so Kaempff.



Die erste Hürde, um dieses Vorhaben ist jedoch nun geschafft: Eine Ausnahmeregelung erlaubt es den Händlern vom 1. April bis zum 31. Oktober dieses Jahres, ihre Geschäfte auch sonntags während des ganzen Tages zu öffnen. Damit müsse man lediglich den November überbrücken, so Kaempff. In der Adventszeit werden die Betriebe ihre Läden wie bisher auch sonntags öffnen.



Mehr Händler wollen sonntags öffnen



Dennoch werfen die Pläne des Geschäftsverbands und der Stadt, die Geschäfte künftig jeden Sonntag zu öffnen, einige Fragen auf. Denn das diesbezügliche Interesse hielt sich im vergangenen Jahr mehr als in Grenzen. Lediglich etwas mehr als 20 Händler nahmen diese Möglichkeit wahr und öffneten ihre Geschäfte jeden Sonntag – dabei gibt es im Stadtzentrum 493 eingetragene Mitglieder.



Guill Kaempff erklärt: "Seit wir wussten, dass die Ausnahmeregelung im September 2016 auslaufen würde, haben wir mit den Mitgliedern diskutiert und überlegt, was zu tun sei. Das Interesse der Händler ihre Läden auch künftig an Sonntagen öffnen zu dürfen, ist deutlich gestiegen."



Klar sei denn auch, dass nicht gleich alle Betriebe ab Sonntag, dem 2. April, ihre Türen öffnen werden, sondern sich möglicherweise erst nach und nach dieser Neuerung anschließen.



Eine Herausforderung für alle Geschäftsleute



Diese Neuerungen wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Geschäftsverbandes bekannt. Dabei hatte der Geschäftsverband u.a. auch auf diverse Probleme hingewiesen: Zu wenige Parkmöglichkeiten für die Kunden, zu viele Baustellen, zu hohe Mietpreise und die Konkurrenz durch Onlineangebote waren nur einige Hürden, welche die Händler in der Hauptstadt überwinden mussten und müssen.



In der Sitzung stach jedoch ein Thema besonders hervor: die sonntäglichen Öffnungszeiten. Ein besonderer Kritikpunkt ging in diesem Zusammenhang an das Wirtschaftsministerium: „Leider wurde die Sonderregelung, die es erlaubte, die Läden sonntags zu öffnen, nur bis zum 30. September verlängert. Damit wurden jene Geschäftsleute bestraft, die sich gerade sonntags eine neue Kundschaft aufgebaut hatten“, so Kaempff.



Nun hätten die UCVL und die Stadt Luxemburg einen Antrag eingereicht, damit Luxemburg den Status einer Touristenstadt erhalte. Dies ermögliche es denn auch, die Läden jeden Sonntag ganztägig zu öffnen. „Dies ist eine Herausforderung, die wir nur zusammen angehen können“, unterstrich Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer.



Entwicklung im Auge behalten



Zu diesem Zeitpunkt hatten weder die Stadtverwaltung noch die UCVL eine Antwort auf den Antrag erhalten. Doch in ihrer anschließenden Ansprache gab Staatssekretärin Francine Closener die weitere Ausnahmeregelung, die eben vom 1. April bis zum 31. Oktober gelten wird, bekannt. Aber: Diese Maßnahme lohne sich nur, wenn möglichst viele Geschäfte sich beteiligen würden.



Nachdem die UCVL und die Stadt Luxemburg bereits Mitte März ihre Ideen eingereicht hätten, soll nun in Kürze ein Konzept ausgearbeitet werden, damit bestmöglich von den ausgedehnten Öffnungszeiten profitiert werden könne, so Closener. Darüber hinaus sollen Arbeitsgruppen eingesetzt werden, um den Projektverlauf im Auge zu behalten. Dabei soll denn auch das LCTO eingebunden werden.