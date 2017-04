(TJ) - In der Badeanstalt in Luxemburg-Stadt müssen Arbeiten erledigt werden, damit das Erholungsbad auch weiterhin den Normen und Vorschriften entspricht.

Deshalb hat man sich entschlossen, das Bad am kommendem Montag, dem 1. Mai und bis zum 31. Juli zu schließen. Badegäste sind ab dem 1. August wieder zu den gewohnten Zeiten willkommen, so die Stadtverwaltung in einem am Dienstag verschickten Schreiben.