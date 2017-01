(mth) - Ein 38-jähriger Luxemburger musste am Dienstag am Bezirksgericht Luxemburg wegen Konkursbetrugs, Unterschlagung von Firmenkapital und Dokumentenfälschung erscheinen.

Christian Weyland hatte 2013 die Firma Pegasus Agency S.A. gegründet, um das bekannte Triathlon-Sportevent "Ironman" in Luxemburg zu organisieren. Nach zwei Ausgaben meldete sein Unternehmen im November 2014 Konkurs an. Weyland konnte offene Rechnungen nicht begleichen und kam in den Verdacht, 3000 Euro an Firmengeldern für private Zwecke veruntreut zu haben.

Der Angeklagte erläuterte am Dienstag vor Gericht, wie es zu dem Debakel gekommen war. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen, die Lizenzzahlungen an das US-amerikanische Franchise-Unternehmen zu zahlen, das die Ironman-Marke in aller Welt vertreibt. Nachdem seine finanzielle Situation sich derart verschlechtert habe, dass ein Konkurs unausweichlich geworden sei, habe er keine privaten Einkünfte mehr gehabt. Die 3000 Euro habe er vom Firmenkonto genommen, da er die entsprechende Summe zuvor aus seinem Privatvermögen vorgestreckt habe.

Verteidigung: keine kriminelle Absicht



Zum Vorwurf der Dokumentenfälschung sagte der Anwalt der Angeklagten, dass es sich um ein Problem mit dem Internetbanking-Konto des Angeklagten handele. Demnach sei für ihn nicht ersichtlich gewesen, dass bestimmte Zahlungsaufträge wegen fehlender Provision auf dem Konto nicht durchgeführt wurden. Dies sei aber keine kriminelle Absicht gewesen. Seinem Mandanten könne man höchstens nachsagen, dass er in Geschäftsfragen naiv gewesen sei und "einen leichten Hang zum Chaos" habe.

Die Staatsanwaltschaft dagegen sieht die Sache anders. W. habe sich in einer finanziell aussichtslosen Lage befunden und wissentlich Rechnungen bezahlt, die von der Bank nicht gedeckt waren. Er habe dies in E-Mails an seine Gläubiger aber zu vertuschen versucht, indem er einen Screenshot des Zahlungsauftrags angehängt habe - im vollen Bewusstsein, dass die Zahlung nicht durchführbar sei.

Für die Anklage ist es erwiesen, dass Christian W. bewusst die gesetzlichen Auflagen nach dem Konkurs seiner Firma missachtet und seine Gläubiger zu täuschen versucht habe. Sämtliche Anklagepunkte seien daher zurück zu behalten. Eine Gefängnisstrafe von 12 Monaten auf Bewährung sowie eine Geldbuße seien angebracht. Das Gericht soll sein Urteil am 2. Februar fällen.