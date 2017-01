(VO/vb) – D'Regierung huet eng ganz Partie Initiative fir d'Lëtzebuerger Sprooch lancéiert an ass och net knéckeg mat Subventiounen. Mee e bekannte Lëtzebuergesch-Site kënnt ganz ouni staatlech Suen aus – de Spellchecker.lu vum Michel Weimerskirch.

Als „Cavalier seul“ huet de Michel Weimerskirch dëse Site ouni Bäihëllefen zesumme mam Tom Goedert a mam Luc Heischbourg 2006 op d'Bee gesat an zanterhier alleng weider entwéckelt. Den Internet-Site ass en Online-Korrekturprogramm a liwwert keng Iwwersetzungen oder Hiweiser zu Expressiounen. An awer ass de Zousproch grouss: „2900 Leit kucken de Site all Dag“, seet de Michel Weimerskirch. „Eng Etude weist, datt 95 Prozent vun de Benotzer Lëtzebuerger sinn. Fir Auslänner kënnt hie manner a Fro, wëll no der Etude 91 Prozent vun den Leit um Site Lëtzebuergesch als Mammesprooch schwätzen.“

Firwat ass de Spellchecker.lu net ënner de sëlleche Projeten, déi staatlech Sue kréien? „Dat hänkt dorunner, datt de Responsabel vum Site keng Demande beim Ministère eragereecht huet“, heescht et vum Kulturministère.

Dozou de Michel Weimerskirch: „U Sue sinn ech net interesséiert. Ech hätt léiwer Accès op d'Datebank vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire, dem LOD, fir mäin Outil zu verbesseren.“ Um LOD schaffe qualifizéiert Expertë scho säit 2004, de Site gëtt kontinuéierlech weider entwéckelt. Den LOD ka scho consultéiert ginn, de Projet ass awer nach net ofgeschloss.

Dofir souz de Michel Weimerskirch schonn an e puer Reunioune mat der Ekipp vum LOD, fir hir säin Uleies virzestellen. Do kritt hien ëmmer nees déi selwecht Äntwert: Hie kritt eréischt Accès op d'Datebank, wann den Dictionnaire fäerdeg ass.

Dat stéiert de Michel Weimerskirch: „Säit dem Open-Data-Gesetz vu 2007 mussen ëffentlech Donnéeën) der Ëffentlechkeet och zougänglech gemaach ginn. A mengem Fall gouf dat Gesetz net respektéiert.“

"Eréischt méi spéit accessibel maachen"



D'Kulturministère gesäit déi Saach anescht: „D'Donnéeë vum LOD ginn accessibel gemaach, wa si bis de festgesate Critèren entspriechen. Aktuell ginn déi Donnéeën nach permanent verännert, korrigéiert an erweidert, dowéinst ass et nach ze fréi fir si ze verëffentlechen.“

Fir de Papp vum Spellchecker ass säi Site eng valabel Alternativ zum LOD: En ëmfaasst 62 000 Wierder, déi an all hire grammatesche Formen op 252 000 Vokabelen uwuessen. Dat sinn der méi wéi den LOD huet.

„Ofgesi vun den héije Benotzerzuelen ass de Spellchecker vill méi bëlleg“, seet de Michel Weimerskirch. „Zanter 2004 huet de Staat fir de Projet LOD sechs Milliounen Euro ausginn. Do kann ee sech denken, wat mat enger Kooperatioun méiglech gewiescht wier.“

Déi éischt Versich, fir e Spellchecker op Lëtzebuergesch op d'Been zu setzen, gouf et schonn méi fréi. Zwee jonk Wëssenschaftler, de Linguist Jérôme Lulling an den Informatiker Pierre Mousel, hun den Outil Cortina an de Joeren 2000 bis 2002 ausgeschafft. Den Utilitär Cortina (Correcteur orthographique informatique appliqué à la langue luxembourgeoise) konnt zum Beispill och d'Eifeler Regel erkennen. De Projet gouf 2002 agestallt.