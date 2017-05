(jl) - Luxemburg liegt mit Blick auf das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch bis 2020 auf elf Prozent zu heben, weiter auf Kurs. Am Freitag nahm die „Soler“ im Ösling 15 neue Windräder in Betrieb. Die nationale Windkraftproduktion wird damit verdoppelt.

Ein entscheidender Schritt, dies nicht nur für die „Soler“, die mit ihren Wind- und Wasserkraftanlagen künftig grünen Strom für rund 47 100 Haushalte bzw. 188 400 Menschen liefern kann, sondern für das gesamte Land.

Mit dem symbolischen Knopfdruck nahmen die Windparks "Housen-Pëtschent", "Rulljen-Géisdref" und "Hengischt" ihre neuen Windräder in Betrieb.

Foto: John Lamberty

Und willkommener Rückenwind auch für die Regierung, die den nationalen Klimazielen damit ein großes Stück näherrückt. „Eingedenk vieler anderer Maßnahmen zur Förderung alternativer Energiequellen, werden wir elf Prozent bis 2020 auf jeden Fall erreichen“, zeigte sich Wirtschaftsminister Etienne Schneider denn auch bei einem Rundtischgespräch im „Cube 521“ in Marnach überzeugt.

Die 15 neuen Windräder der „Soler“ in den neuen Windparks "Housen-Pëtschent" und "Rulljen-Géisdref" sowie im erweiterten und modernisierten "Wandpark Hengischt" sollen zusammen im Schnitt 88 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr bringen.

Die 135 Meter hohen Windräder bestehen aus je 70 Einzelteilen, die im vergangenen Jahr in 1.200 Transporten - davon 450 Spezialtransporte - angeliefert wurden. Um den erzeugten Strom ins Netz einspeisen zu können, mussten 80 Kilometer Kabel verlegt werden.