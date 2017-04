(dho) - Bei Arbeiten zum Bau der Tiefgarage auf dem Knuedler waren am Dienstag menschliche Knochen gefunden worden. Wie die Zeitung "Le Quotidien" am Freitagmorgen berichtet, handele es sich ihren Informationen zufolge um einen Beinknochen, an dem noch Hautreste, sowie ein Stück blaue Jeans befunden hätten. Die sterblichen Überreste könnten dort während Arbeiten an der Kanalisation in den 1980er-Jahren vergraben worden sein, mutmaßt die Zeitung.



Noch am Donnerstagmorgen hatte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitgeteilt, dass es sich bei den Knochen mit großer Wahrscheinlichkeit um einen archäologischen Fund handle. Sie würden nämlich nicht erst seit Wochen oder Monaten dort liegen. Ein Archäologe bestätigte diese Hypothese jedoch nicht.



Auch Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer hatte am Donnerstag darauf verwiesen, dass es nun Arbeit der Polizei und der Justiz sei, herauszufinden, um wen es sich handle. Ob etwa eine Person vermisst wurde und ob es noch DNA-Spuren gebe. Auch wie lange genau die Knochen bereits dort liegen würden.



Mitte Oktober 2016 waren ebenfalls auf dem Knuedler menschliche Knochen gefunden worden.

Foto: Pierre Matgé/LW-Archiv

Ein Teil des Bauschutts waren bereits nach Differdingen auf einer Deponie entsorgt worden, weshalb auch dort der Boden nach sterblichen Überresten durchsucht wurde. Da die luxemburgische Polizei nicht über Leichenspürhunde verfügt, wurden welche aus Deutschland eingesetzt. Der Einsatz wurde jedoch erfolglos beendet.

Nicht das erste Skelett auf dem Knuedler



Dass auf dem Knuedler menschliche Knochen gefunden werden, wundert Historiker nicht unbedingt. Bereits im Oktober letzten Jahres waren Bauarbeiter auf ein Skelett gestoßen. Mitte des 13. Jahrhunderts befand sich nämlich an der Stelle des heutigen Knuedlers ein Franziskanerkloster und eine Kirche. Nachdem diese durch einen Brand und einen Sturm zerstört worden waren, wurden im 17. Jahrhundert ein neues Kloster und eine neue Kirche errichtet. Um die Gotteshäuser herum gab es demnach auch Gräber.



Der Archäologe teilt jedoch mit, dass es sich seiner Meinung nach mit Sicherheit nicht um einen Toten aus dem Knuedlerfriedhof handle.