(vb) - Nicht jeder darf an Silvester Party machen. Quer durch Luxemburg warteten Sonderschichten bei den Rettungsdiensten und in Krankenhäusern auf das Neue Jahr.



So zum Beispiel im Centre d'Intervention in Park Hosingen. "Hei hunn eng Partie Leit zesummen mat hieren Partneren an Partnerinnen Sylvester gefeiert an hir Permanence am Dengscht vun den Matbierger gemach", schreibt Marc Portzen. Viel zu tun gab es für die Rettungskräfte nicht. Bis auf eine Massenschlägerei im Bahnhofsviertel zeigte sich die Lage weitgehend entspannt.



Betrieb herrschte auch in den Geburtsstationen. Im Escher CHEM beispielsweise kam das erste Baby des Jahres um 0.39 Uhr zur Welt. Auch hier mussten die Einsatzschichten das neue Jahr auf der Arbeit begrüßen.