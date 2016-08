(SH) - Vor rund zwei Wochen war ein dreijähriger Junge im Baggerweiher in Remerschen fast ertrunken. Das Kind konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Wasser gerettet und wiederbelebt werden. Im vergangenen Jahr hatten ein Jugendlicher in Remerschen und ein Obdachloser am Stausee weniger Glück. Sie kamen ums Leben.

Immer wieder kommt es zu solchen Vorfällen ...