(SH) - Sexuelle Übergriffe sind auch in Luxemburg keine Seltenheit. Seit 2010 wurden der Polizei 1.124 solcher Vorfälle gemeldet. Dies sind deren im Schnitt 160 pro Jahr. 1.048 Mal kam es zu einer Strafverfolgung.

Ein Blick in die Statistiken belegt zudem, dass die Opfer nicht selten jünger als 16 Jahre sind. In sieben Jahren wurden immerhin 241 solcher Fälle gezählt, wobei 228 Mal ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Dies geht aus der Antwort von Justizminister Félix Braz auf eine parlamentarische Frage von Nancy Arendt hervor.

Die Abgeordnete wollte weiterhin wissen, in wie vielen Fällen die Taten zu dem Zeitpunkt, als die Anzeige erfolgte, bereits verjährt waren. Immerhin müsse man bedenken, dass viele Opfer Zeit brauchen, um mit den Geschehnissen klar zu kommen und sich erst viel später jemandem anvertrauen. Wie Félix Braz betonte, sei dies in rezenter Vergangenheit nur äußerst selten der Fall gewesen. Den Statistiken zufolge gab es in sieben Jahren nur 14 Fälle, in denen der Übergriff sich als verjährt herausstellte – alleine sieben davon wurden 2012 gezählt. Noch geringer ist die Anzahl an verjährten Vorfällen betreffend Opfer, die jünger als 16 waren. Deren gab es in den Jahren 2010, 2011 und 2014 jeweils einen, 2012 waren es vier.



Im Prinzip beträgt die Verjährungsfrist bei sexuellen Übergriffen zehn Jahre. Seit einer Gesetzesänderung im Februar 2012 greift die Frist in einigen Fällen, die Minderjährige betreffen, jedoch erst nachdem das Opfer volljährig ist. Weiter gelockert oder ganz aufgehoben werden – wie dies in Frankreich, Kanada, Großbritannien oder der Schweiz der Fall ist – soll die Verjährungsfrist in Luxemburg nicht.

Dass den Statistiken zufolge im Jahr 2012 besonders viele Vorfälle verzeichnet wurden, erklärt der Minister dadurch, dass dies dem Zeitraum entspreche, in der die katholische Kirche ihre Anzeigen schaltete.



