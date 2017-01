(mth) - Während einem Jahr soll Ernest K. wiederholt die zwölfjährige Tochter seiner Lebensgefährtin zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Das Martyrium des jungen Mädchens, das eigener Aussage nach in dauernder Angst vor ihrem Stiefvaters lebte, endete erst im November 2011, als sich die Mutter scheiden ließ und der mutmaßliche Täter auszog.

Die Mutter wusste zu diesem Zeitpunkt nichts von den Übergriffen, die immer dann stattfanden, wenn sie nicht zu Hause war. Doch die psychische Belastung hinterließ tiefe Narben bei dem Opfer. Das introvertierte Mädchen litt in der Folge an schweren Depressionen, entwickelte selbst verletzendes Verhalten und hatte Selbstmordgedanken.

Erst 2013 fasste sie Mut und vertraute sich zuerst einer Freundin und dann dem psychologischen Dienst ihrer Schule an. Letzterer gab ihr den Rat, mit ihrer Mutter zu reden und zur Polizei zu gehen.

Ernest K., der zur Verhandlung am Mittwochnachmittag nicht erschien, stritt zunächst alles ab, wurde dann jedoch mit SMS-Kurznachrichten konfrontiert, die er dem Opfer geschickt hatte. Deren Inhalt war für die Ermittler der Polizei aufschlussreich.

Dokumentierte Kaltblütigkeit



K. machte darin seiner Stieftochter sexuell eindeutige Andeutungen, versprach ihr, er würde sie "überall küssen" und fragte sie, was sie davon halten würde, wenn er sie "untenrum berühren würde".

Eine bestimmte Nachricht zeugt aus Sicht der Staatsanwaltschaft von der besonderen Kaltblütigkeit des Angeklagten, der gegenüber der Polizei von einer "freiwilligen Beziehung" mit dem Mädchen sprach, sich jedoch offenbar der Unrechtmäßigkeit seiner Handlungen völlig bewusst gewesen wäre: in der Kurzmitteilung schreibt K. dem Opfer "was wir tun ist nicht ganz in Ordnung, ich könnte dafür ins Gefängnis kommen".

Eine Vorhersage, die mit ziemlicher Sicherheit in Erfüllung gehen dürfte. Die Staatsanwaltschaft sieht den Tatbestand der sexuellen Nötigung einer Minderjährigen als gegeben an, der Angeklagte gab schließlich zu, das Mädchen wiederholt an den Brüsten und im Intimbereich berührt sowie zur Masturbation gezwungen zu haben. Als erschwerender Umstand gilt, dass der Angeklagte als Stiefvater eine Aufsichtsperson des Opfers war.

Die Strafforderung enthält demnach eine Haftstrafe von 42 Monaten ohne Bewährung sowie eine Geldstrafe. Im Fall eines Schuldspruchs droht K. zudem die Zahlung einer Entschädigung von insgesamt 21.000 Euro an das Opfer und seine Ex-Frau. Das Urteil fällt am 8. Februar.