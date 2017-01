(dho) - Eine Frau war am Montagvormittag auf einem Fahrradweg in Lintgen unterwegs, als ein junger Mann sie kreuzte. Dieser ging jedoch nicht einfach an ihr vorbei, sondern fasste der Frau zwischen die Beine.



Anschließend sei der Mann laut Polizeibericht weitergegangen, habe die Frau jedoch noch längere Zeit angestarrt. Die Frau flüchtete zu einem nahe gelegenen Haus, von wo aus sie die Polizei verständigen konnte.



Nach dem Mann wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Er konnte am Bahnsteig in Lintgen angetroffen werden und wurde zur Dienststelle mitgenommen. Das Opfer konnte den Mann identifizieren.

Der Beschuldigte ist der Polizei bereits durch mehrere Delikte bekannt. Er wurde festgenommen.



Ob ein Zusammenhang mit dem Angriff am Silvesterabend in Luxemburg-Kirchberg besteht, bleibt noch zu ermitteln.