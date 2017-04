(nas) - Am Ostermontag verwandelt sich der „Fëschmaart“ in der Altstadt mit der „Éimaischen“ (siehe Kasten) in ein buntes Markttreiben, auf dem vor allem die traditionellen „Péckvillercher“ verkauft werden. Einmal im Jahr füllen sich damit die Straßen rund um den Platz – so wie einst, als Metzger, Bäcker, Händler und Krämer ihre Waren dort an den Ständen verkauften.



Ohne Zweifel: Der hauptstädtische Fischmarkt hat seinen Charme ...