(str) - Sie hatten sich ein ruhiges Städtchen an der Mosel als Rückzugsort herausgesucht. In einem eigens zu diesem Zweck eingerichteten Haus in Wasserbillig mit dem polizeiinternen Codenamen „G33“ fanden zeitweilig mehr als 80 mutmaßliche Drogendealer Unterkunft und Schutz vor der Polizei. Zudem wurden ihnen täglich große Mengen Kokain frei Haus geliefert.



Nach langwierigen Ermittlungen konnten 18 Straßendealer, ein Großhändler, die Betreiberin des Drogenhauses und der mutmaßliche „Pate“ des nigerianischen Drogennetzwerks vor Gericht gestellt werden ...