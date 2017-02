(str) - Im Prozess um das nigerianische Drogennetzwerk hatten die Ermittler keinen Zweifel daran gelassen: Bei den Personen, die jetzt vor Gericht standen, handelte es sich um eine Bande und nicht um Einzeltäter – auch wenn sie das selbst immer wieder betonten.



Vom „G33“ in Wasserbillig (abgeleitet von Nummer 33 in der Grand-Rue) aus operierte eine koordinierte Struktur auf zwei Ebenen: Ein Teil der Gruppe verkaufte Drogen in großen Mengen in den Straßen der Hauptstadt, der andere machte diesen Handel erst möglich, indem es die Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte schuf ...