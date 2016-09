André Burghoorn wird seit Montagabend vermisst.

Polizei

(str) - Am Montagabend brach ein 78-jähriger Mann von Weiswampach aus in mit seinem Wagen in Richtung Belgien oder Holland auf.



Ungeklärt ist bislang, ob André Burghoorn nach Engreux bei Houffalize in Belgien oder nach Weert in den Niederlanden fahren wollte.



Da er an keinem der beiden Zielorte ankam, hat die Polizei nun eine Vermisstenmeldung herausgegeben.



Burghoorn ist mit einem weißen Auto vom Typ Kia Carens mit dem Kennzeichen HS8266(L) unterwegs.



Zweckdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei aus Ulflingen unter der Nummer 24787-500 oder dem Notruf 113 entgegen.