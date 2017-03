(dho) - Wer hat nicht schon etwas weggeworfen, was eigentlich noch zu gebrauchen oder zu reparieren war? Von Essen, das noch genießbar gewesen wäre, über Kleider, die noch in Ordnung waren, bis hin zu Möbeln, die einfach nicht mehr so gut passten. Nicht umsonst haben Soziologen unserer Gesellschaft den unrühmlichen Ruf der Wegwerfgesellschaft angeheftet. Unrecht haben sie damit sicherlich nicht.



Besonders jetzt, kurz vor Frühlingsbeginn, steigt die Lust auf Veränderung in den eigenen vier Wänden ...