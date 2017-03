(SH) - Wer auf der Suche nach einer Wohnung ist, weiß, wie viel Zeit und Mühe das Durchstöbern der Immobilienanzeigen in Anspruch nimmt. Und dennoch bleiben oft Fragen unbeantwortet - weil Informationen fehlen oder die vorhandenen Informationen noch Spielraum übrig lassen, was die Deutung angeht.



Immerhin sind seit dem 1. Juli 2012 Verkäufer und Vermieter gesetzlich dazu verpflichtet, in den Anzeigen anzugeben, welcher Energieklasse das Gebäude zugeordnet wird. Dies gelte nicht nur für normale Anzeigen, sondern auch für Inserate, die Versteigerungen betreffen, erklärt Wirtschaftsminister Etienne Schneider in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CSV-Abgeordneten Marc Lies.



Mehrere Kontrollen



Nach Inkrafttreten des Gesetzes habe das Ministerium mehrmals überprüft, ob sich die unterschiedlichen Akteure an ihre Verpflichtungen halten. 2013 seien die neuen Regeln sowohl der Vereinigung der Zeitungsverleger als auch der Immobilienkammer nochmals in Erinnerung gerufen worden. Die Akteure seien auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass strafrechtliche Schritte gegen sie eingeleitet werden können, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. So kann sich jeder, der sich benachteiligt fühlt, weil eine Regel nicht eingehalten wurde, an die Staatsanwaltschaft wenden. Diese entscheidet dann über eventuelle Folgen. Auch zivilrechtliche Schritte können eingeleitet werden.

Für Streitigkeiten sorgen oft auch die Angaben der bewohnbaren Fläche. Wohl hat das Institut für die Normung, Akkreditierung, Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen (Ilnas) eine Norm herausgegeben. Da es jedoch jedem Verkäufer oder Vermieter frei gestellt ist, diese Norm anzuwenden, gibt es in diesem Kontext auch keine Kontrollen seitens des Ministeriums.



