(mt) - Bereits am vergangenen Mittwoch musste im Bootshafen in Schwebsingen eine gesunkene Yacht aus der Mosel gezogen werden. Die Feuerwehr aus Schengen teilte dies erst am Wochenende über ihre Facebook-Seite mit.

Gegen 11 Uhr waren die Rettungskräfte am Mittwoch informiert worden. Zu dem Zeitpunkt befand sich die elf Meter lange und zwölf Tonnen schwere Yacht bereits komplett unter Wasser. Zudem trat Diesel aus dem Bootstank aus. Die Bergung der havarierten Yacht dauerte gute zwölf Stunden.

Taucher der "Protection civile" und Spezialisten für Ölverschmutzung mussten herangezogen werden. Der Hafen war zum Teil zugefroren, was allerdings verhinderte, dass sich der Diesel allzu schnell ausbreiten konnte.



Zwei Kräne kamen ebenfalls zum Einsatz. Schwierig dabei war, dass sich die Yacht an einem Anlegeplatz mitten im Hafen befand, und nur schwer von den Kränen erreicht werden konnte.