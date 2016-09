(tom) Die Schueberfouer 2016 auf dem Glacis ist in vollem Gange. Wir dokumentieren die 676. Ausgabe.



16. August:



- Die diesjährige Schueberfouer wartet mit einigen Neuheiten auf - wir haben sie zusammengefasst: Neue Attraktionen auf der "Fouer".

19. August:



- Zur besseren Orientierung: Unsere interaktive Karte mit allen Attraktionen, Ständen und Gaststätten.



- Auch 2016 begann die Schueberfouer mit dem traditionellen "Hämmelsmarsch". Hier gibt's die schönsten Bilder der Eröffnung.



21. August:



- Unser Fotograf Pierre Matgé war am ersten Wochenende mit der Kamera unterwegs und hat die Fouer-Stimmung eingefangen.



Foto: Pierre Matgé

22. August:



- Die erste Bilanz der Schausteller fiel durchaus positiv aus - auch wenn der Traumstart 2015 nicht zu toppen gewesen sei.

23. August:



- Wir haben uns natürlich auch mit den Menschen getroffen, die die "Fouer" ausmachen - den Schaustellern. In unserer Reihe "Menschen im Mittelpunkt" macht Charles Hary den Anfang - eine Institution auf dem Fest.



- Schöne Idee: Der Bürgermeistertag, bei dem die Gemeindeoberhäupter alljährlich die Schürze umbinden, um "Fouer"-Kunden zu bedienen. Doch es kam anders...

24. August:



- Rückhalt in der Bevölkerung ist wichtig - und vorhanden, sonst wäre die "Fouer" nicht seit fast 700 Jahren immer wieder gekommen. 79% der Bewohner Luxemburgs wollen dieses Jahr die Schueberfouer besuchen, so eine Umfrage von TNS Ilres.



26. August:



- Schießbudenprobleme: Ein Schausteller gab an seiner Bude Gewehre an Kunden aus, für die man in Luxemburg einen Waffenschein braucht - den er nicht hatte. Der Stand wurde kurzzeitig geschlossen, die "Pump Guns" beschlagnahmt. Mit normalen Luftdruckgewehren konnte der Betrieb dann weitergehen.



- Auch unser Videoteam war natürlich auf der "Fouer" - und ist mit diesem stimmungsvollen Film zurückgekommen.

- Gute Sache: Zum fünften Mal luden die "Fouer"-Macher über 80 Obdachlose und sozial benachteiligte Menschen im Alter von 6 bis 80 Jahren ein, einen Tag auf dem Fest zu verbringen.



30. August:



- Zeit für "Menschen im Mittelpunkt": Diesmal mit Jean-Louis Houlier, der seit über 50 Jahren eine Schießbude betreibt.