(SH) - "Ich habe Vertrauen in das Personal. Dies muss ich auch haben", so die Zeugenaussage von Bildungsminister Claude Meisch am Dienstag während des "School-Leaks"-Prozesses. Ohne Vertrauen wäre die Schulorganisation und das Abhalten von Examen eine Sache der Unmöglichkeit, erklärte der Minister weiter, betonte aber auch, dass gehandelt werden müsse, wenn irgendetwas schief laufe. Dies sei in der "School-Leaks"-Affäre der Fall gewesen, im Rahmen derer es nicht nur zu einem disziplinarischen Verfahren gegen Lehrpersonel gekommen war, sondern auch strafrechtliche Schritte eingeleitet wurden.



Demnach müssen sich derzeit die drei Lehrerinnen des "Lycée classique Echternach", Natacha F., Danielle H. und Tatiana K., sowie Christian S., der Ehemann einer der Frauen, wegen Verstoßes gegen das Berufsgeheimnis sowie Hehlerei vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, Mitte März 2015 Prüfungsfragen und -antworten des Leistungstests zum Übergang von der Grund- in die Sekundarschule vor Abschluss dieser Tests unerlaubterweise verbreitet zu haben.

Die Entscheidung, die Bögen bereits vor Abschluss der Tests an das Lehrpersonal aus den Sekundarschulen, die in den Orientierungskommissionen vertreten waren, weiterzugeben, sei nicht von ihm persönlich getroffen worden. Er hätte sich dieser Entscheidung jedoch nicht widersetzt, da er Vertrauen in das Personal hätte, erklärte der Minister.



Schnelle Entscheidung nötig



Vor 2015 habe Claude Meisch zwar wohl Gerüchte gehört, dass es im Rahmen von Tests zu Lecks gekommen war, allerdings: "Jedes Mal, wenn ich nach Details gefragt habe, stellte sich heraus, dass nichts dahinter steckte."

2015 war dies anders. Am 16. März und in den Folgetagen stellte sich heraus, dass es wohl ein Leck gegeben habe. Der Minister bestätigte, dass anschließend eine schnelle Entscheidung nötig gewesen wäre. Natürlich hätte man anderthalb Jahre später und nach den Ermittlungen eine andere Sicht auf die Dinge, beantwortete Meisch Detailfragen zu Aussagen, die er am 19. März 2015 anlässlich einer Pressekonferenzen getätigt hatte, sowie zur Formulierung der Strafanzeige, die am 24. März erfolgt war.

Claude Meisch erklärte auch, dass es zwischen dem "Premièresexamen" und den Tests zum Abschluss der Grundschule einen großen Unterschied gebe. Deshalb sei auch die Prozedur unterschiedlich. Die Tests zum Übergang von der Grund- in die Sekundarschule seien nur ein Teil des Orientierungsverfahrens. "Wir hatten immer Bedenken, dass diese Tests überbewertet werden", so der Minister.



Seit den Vorfällen von 2015 gelten allerdings auch für die Tests im Zyklus 4.2 strengere Regeln. So steht mittlerweile auf den Dokumenten, dass sie vertraulich sind. "Ich war immer der Meinung, dass etwas, das selbstverständlich ist, nicht explizit niedergeschrieben werden muss", so Claude Meisch.



Vom Zeugen zum Angeklagten?



Zur Sprache kamen am Dienstag auch die Vorwürfe, die im Rahmen des "School-Leaks" gegen Politiker der CSV aufgekommen worden waren. Die Partei hatte am 17. März 2015 eine parlamentarische Frage eingereicht, um vom Minister zu erfahren, wie er verhindern wolle, dass die Tests an die Öffentlichkeit gelangen.



Im Zeugenstand gab der Freund einer der Angeklagten, der Mitglied der CSV ist, an, von seiner Lebensgefährtin Tatiana K. erfahren zu haben, dass Prüfungsdokumente im Umlauf seien. Er habe Félix Eischen darüber informiert und ihm den Begleitbrief weitergeleitet. Auch einen Link zur Dropbox-Datei, in der die Prüfungsdokumente gespeichert waren, hätte er an den Politiker weitergeleitet, dieser hätte jedoch angegeben, dass er keinen Zugang hierzu brauche.



Die Frage, ob er selbst sich die Dokumente angeschaut hatte, konnte der Zeuge nicht beantworten. Angesprochen auf eine komprimierte Audio-Datei, die er am 16. März 2015 per Mail an Tatiana K. weitergeleitet hatte, und die sich später auf jener Plattform befand, zu der einige Eltern Zugang hatten, konnte er sich nicht an den Inhalt der Datei erinnern.

Dennoch muss er mit Konsequenzen rechnen. Der Staat und das Bildungsministerium, die als Zivilkläger fungieren, wollen Anzeige erstatten: "Der Zeuge hat aktiv mitgewirkt", betonte Maître Michel Molitor.



Mögliches Leck auch im Süden



Angesprochen wurde am Montag und Dienstag auch ein mögliches Leck im Süden des Landes. So sollen Schüler des Zyklus 4.2 aus Rümelingen vor den Tests Kenntnis von einigen Fragen gehabt haben. Dies hätten die Schüler am Morgen des 14. März 2015 während eines Musikkurses ihren Freunden aus einer Schule in Esch/Alzette gesagt. Diese hatten ihren Lehrer am 16. März darüber informiert. Unklar ist jedoch, um welchen Test es sich handelte. Der Lehrer sprach von einer oder zwei Aufgaben der Mathematikprüfung, die am 14. März allerdings bereits geschrieben war, der Inspektor von einem Deutschaufsatz.



Einige Fragen warf zudem die Aussage der Angeklagten Danielle H. auf, die meinte, die Prüfungsdokumente bereits in den Jahren vor 2015 bekommen zu haben, dies ohne sie angefragt zu haben.



Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.



