(SH) - Im März 2015 waren Prüfungsfragen und -antworten des Leistungstests zum Übergang von der Grund- in die Sekundarschule vor Abschluss dieser Tests unerlaubterweise verbreitet worden. Seit Montag müssen sich drei Lehrerinnen des Lycée classique Echternach sowie der Ehemann einer der Frauen wegen Verstoßes gegen das Berufsgeheimnis und Hehlerei vor Gericht verantworten.

Am Montag gaben zunächst Verantwortliche des Bildungsministeriums weitere Details zum Ablauf der Tests sowie dazu, wie das Ministerium auf die "School-Leaks"-Affäre aufmerksam geworden war.

Der "Premier conseiller de gouvernement" Lex Folscheid erklärte, dass eine der angeklagten Lehrerinnen am Abend des 16. März 2015 in einer E-Mail darauf aufmerksam machte, dass die Prüfungsfragen in der Sekundarschule angekommen seien und demnach öffentlich seien. Die Lehrerin hatte allerdings nicht betont, dass die Bögen auch eingescannt und an Eltern von Schülern verteilt worden waren. Demnach schloss man im Ministerium zunächst darauf, dass es sich um ein normales Verfahren handele.



Anzeichen verdichten sich



Von einem möglichen "Leak" habe das Ministerium erst in den Tagen nach dieser ersten E-Mail vom 16. März erfahren. Am 17. März hatte sich ein Inspektor aus dem Norden des Landes gemeldet und angegeben, dass sich einige Tests im Umlauf befinden. Der Vater eines Schülers aus dem Zyklus 4.2 hätte ihm dies mitgeteilt. Am 18. März gab dann die stellvertretende Direktorin des "Uelzechtlycée" in Dommeldingen ähnliches an.

"Damit war für uns klar, dass es ein Leck gegeben hat", so Lex Folscheid. Noch sei jedoch das Ausmaß nicht bekannt gewesen, weshalb man entschied, dass alle 4800 Schüler des Zyklus 4.2 Zusatzprüfungen in Deutsch, Französisch und Mathematik ablegen sollten. "Wir wussten nicht, ob es nicht noch weitere undichte Stellen gab." Das Ausarbeiten der Tests sei ein langwieriger Prozess, weshalb man die Entscheidung schnell habe treffen müssen.

Erst später habe sich herausgestellt, dass die Veröffentlichung der Prüfungsfragen sich auf Echternach und Bourglinster beschränkt hatte und den Vorfall an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.

Ein normaler Umschlag



Wie Vertreter des Script (Service de Coordination de la recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques), das für die Ausarbeitung und Verteilung der Fragen verantwortlich ist, betonten, hätte man in der Tat nach der E-Mail vom 16. März noch von einer normalen Prozedur ausgehen können. Denn da das Lehrpersonal aus der Sekundarschule ein Mitspracherecht betreffend der Orientierung der Schüler habe, hätte es auch ein Anrecht darauf, zu wissen, was abgefragt wurde.



Die Bögen wurden demnach am 13. März an all jene Lehrer aus der Sekundarschule, die in den Orientierungskommissionen vertreten sind, verschickt. Angekommen waren sie am 16. März 2015. Es sei das erste Mal gewesen, dass die Fragen vor Abschluss der Tests an alle Betroffenen weitergeleitet wurden. Sonst seien diese immer nur einzelnen Personen auf Anfrage hin zugestellt worden, erklärte ein Mitarbeiter des Scripts.



Da das Lehrpersonal die Fragen nur zur Information erhalten habe, seien sie auf normalem Postweg versendet worden. Auf den Umschlägen hätten sich der Name des Lehrers sowie die Adresse der Schule befunden, nicht aber eine Bemerkung, dass es sich um ein vertrauliches Dokument handele. Ein Argument, das vor allem von der Verteidigung angeprangert wurde.



Fragezeichen hinter Anhörung des Ministers



Anders als noch im September, als der Prozess ein erstes Mal angesetzt war, war am Montag auch Bildungsminister Claude Meisch der Vorladung gefolgt. Zu einer Zeugenaussage des Ministers kam es jedoch nicht. Gleich zu Beginn der Sitzung bemerkte der Vertreter der Staatsanwaltschaft, dass er lediglich als Informant angehört werden könne, nicht aber als vereidigter Zeuge. Der Staat habe via Minister Claude Meisch die Prozedur in die Wege geleitet und fungiere auch als Zivilkläger. Zudem sei bereits ein Disziplinarverfahren gegen die Lehrerinnen eingeleitet worden. Der Ausgang des Prozesses habe einen Einfluss auf dieses Verfahren. Da es demnach für Meisch zu einem Interessenkonflikt kommen könne, solle er nicht vereidigt werden.



Die Anwälte der Angeklagten zeigten sich hiermit nicht einverstanden. Die Richter wollen am Dienstag eine Entscheidung bekanntgeben, ob und unter welchen Bedingungen Claude Meisch angehört wird.



