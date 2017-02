(SH) - Freispruch für alle vier Angeklagten. So lautete am Donnerstag in erster Instanz das Urteil im "School-Leaks"-Prozess.



Vor Gericht hatten sich drei Lehrerinnen sowie der Ehemann einer der Frauen verantworten müssen. Ihnen war vorgeworfen worden, im März 2015 Dokumente zu den Leistungstests zum Übergang von der Grund- in die Sekundarschule vor Abschluss der Prüfungen unerlaubterweise weitergeleitet zu haben.

Die Anwälte der Angeklagten hatten bereits während der Verhandlung darauf gepocht, dass es sich aus strafrechtlicher Sicht um keinen Verstoß gegen das Berufsgeheimnis handeln könnte. Dieses könne in diesem Fall nicht angewendet werden, da die Beamten die Informationen nicht von einer Privatperson erhalten hatten. "Das Recht wurde angewendet", zeigten sich die Anwälte nun erfreut über die Entscheidung. Zudem betonten sie, dass die Lehrerinnen durch die Disziplinarstrafen, die gegen sie verhängt worden waren, bereits zur Rechenschaft gezogen worden waren.



Alle Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um gegen das Urteil aus erster Instanz in Berufung zu gehen.