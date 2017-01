(SH) - Die drei Lehrerinnen des "Lycée classique Echternach", denen vorgeworfen wird, Mitte März 2015 Dokumente zu den Leistungstests zum Übergang von der Grund- in die Sekundarschule vor Abschluss dieser Prüfungen unerlaubterweise weitergeleitet zu haben, haben gegen das Berufsgeheimnis und somit gegen Artikel 458 des Strafgesetzbuches verstoßen. Dies ist zumindest die Auffassung des Vertreters der Staatsanwaltschaft.



Der Ehemann einer der Frauen gilt in seinen Augen als Komplize und kann demnach mit einer geringeren Strafe davonkommen. Wie genau die Strafen aussehen sollen, überließ er dem Ermessen der Richter, die ihre Entscheidung am 9. Februar bekanntgeben werden. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft betonte allerdings, dass das Gesetz maximal eine sechsmonatige Haftstrafe sowie eine Geldstrafe von 5000 Euro vorsieht. Da keiner der vier Angeklagten vorbestraft ist, solle eine eventuelle Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden.



Dem Vertreter der Staatsanwaltschaft nach, sind Tatiana K., Natacha F., Danielle H. und Christian S. gezielt vorgegangen. Er sprach von einer Verkettung: Natacha F. hätte Tatiana K. erlaubt ihren Briefumschlag zu öffnen. Letztere hätte anschließend die Dokumente gemeinsam mit ihrem Lebenspartner - gegen den erst im Laufe des Prozesses Anzeige erstattet wurde - eingescannt und weitergeleitet. Auch Natacha F. wirft er vor, Dateien weitergeleitet zu haben. Danielle H. hätte unterdessen ihren Umschlag mit den Prüfungsdokumenten mit nach Hause genommen und dann mit ihrem Mann Christian S. als Team fungiert. So soll der Mann das Weiterleiten der Dokumente an Eltern von Schülern gemanagt haben.



Anwälte fordern Freispruch



Weiter zeigte sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft schockiert über die Ungeniertheit der Staatsbeamten, die froh über die Vorteile ihres Statutes seien, die Pflichten, die dieser mit sich bringt, jedoch nur bedingt annehmen wollen. In seinen Augen verstehe es sich von selbst, dass Prüfungsdokumente, die einem Lehrer zugestellt werden, vertraulich sind. Auch wenn dies nicht ausdrücklich auf dem Umschlag vermerkt sei. Zudem seien Lehrpersonal und Staatsbeamte an das Berufsgeheimnis gebunden, sodass der betreffende Artikel des Strafgesetzbuches auch angewendet werden kann.

Die Anwälte der Angeklagten vertraten eine andere Meinung und hatten Freispruch für ihre Mandanten gefordert. Der Gesetzestext zum Berufsgeheimnis lasse sicherlich Interpretationsmöglichkeiten zu. In diesem Fall sei er jedoch nicht zutreffend. Denn der Rechtslehre nach könne der Artikel 458 des Strafgesetzbuches nur in Fällen angewendet werden, in denen die Geheimnisse von Privatpersonen stammen - wie im Falle eines Arztes, dem sich ein Patient anvertraut. Die Lehrerinnen hatten die Prüfungsdokumente vom Ministerium erhalten.

Schuld beim Ministerium



Ihnen könne man wohl vorwerfen, gegen die Verschwiegenheitspflicht, der Staatsbeamten unterliegen, verstoßen zu haben. Hierfür könnte es jedoch lediglich zu einer Disziplinarstrafe kommen, nicht aber zu strafrechtlichen Folgen.



Zudem sahen die Anwälte zumindest eine Teilschuld beim Ministerium. Während des Prozesses war immer wieder die Frage aufgeworfen worden, warum die Prüfungsdokumente den Sekundarschullehrern vor Abschluss der Leistungstests zugestellt worden waren. Zudem hätte auf den Umschlägen jegliche Notiz gefehlt, dass es sich um vertrauliche Dokumente handelte.



Neben den Strafforderungen wurde auch Schadenersatz gefordert. Der Staat forderte als Zivilkläger den symbolischen Euro sowie die Rückerstattung von Verfahrenskosten in Höhe von 5000 Euro. Der Vater eines Schülers, der Zusatzprüfungen ablegen musste, beantragte 5000 Euro für seinen Sohn. Dieser sei wegen der zusätzlichen Arbeiten traumatisiert gewesen.



