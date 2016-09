(mth) - Den drei Lehrerinnen des Lycée Classique d'Echternach (LCE), Natacha F., Tatiana K., und Danielle H. wird vorgeworfen, Mitte März 2015 die Prüfungsfragen des Leistungstests beim Übergang von der Grund- in die Sekundarschule noch vor Abschluss diese Tests unerlaubterweise verbreitet und somit ihr Berufsgeheimnis verletzt zu haben. Der Ehemann einer der Lehrerinnen soll die Fragen zudem an Dritte weitergeleitet und sich laut Staatsanwaltschaft so der Hehlerei schuldig gemacht haben.

Politische Erschütterungen und Kindertränen