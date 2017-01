(vb) – Schock für die Fußballmannschaft F91 Düdelingen: An Bord eines Flugzeugs trat kurz nach dem Start in Liège ein Notfall ein und die Maschine schaffte es nicht, an Höhe zu gewinnen.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Embraer der Tara Air. Die belgische Zeitung „Het Laatste Nieuws“ zitiert die Fußballer, sie hätten kurz nach dem Start gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Angst machte sich an Bord breit.

Laut dem Bericht sei auch den Stewardessen anzumerken gewesen, dass ein größeres Problem bestehe. Schließlich informierte der Pilot die Passagiere, dass die Windschutzscheibe gerissen war und die Maschine umkehren müsse.

Die Landung verlief ohne Schwierigkeiten. Doch als die Fußballer die Windschutzscheibe auf dem Flughafen Liège sahen, erkannten sie, dass sie komplett geborsten war.

Nach einer Wartezeit von drei Stunden konnten die Spieler von F91 Düdelingen eine Maschine der TUI nehmen und kamen wohlbehalten im spanischen Alicante an.