(L.E.) - "Das ist sie", sagt ein Mann zu seiner Frau und zeigt auf eine Uhr in einem Ausstellungskasten. "Sie ist noch da." Ob das auch noch so sein wird, wenn der Mann bis an den Anfang der Warteschlange gekommen ist, ist eine andere Frage.

Die Neugier ist groß, am Donnerstagmorgen vor der "Horlogerie Bijouterie List" in der Escher Alzettestraße. Eine kleine Menschenmenge steht im Eingangsbereich des Ladens und wartet darauf an die Reihe zu kommen. Immerhin locken beim Warenausverkauf Ermäßigungen von 60 Prozent auf Uhren und andere Schmuckstücke. Solange der Vorrat reicht.



Vor rund drei Monate musste der Escher Traditionsbetrieb Konkurs anmelden. Am Donnerstag wurde dann das vermutlich letzte Kapitel in der Firmengeschichte aufgeschlagen. Dies mit dem besagten Sonderverkauf mit Rabatten von 60 Prozent.



