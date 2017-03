(SH) - "Ich habe Mist gebaut. Ich hätte dies nie tun dürfen." Im Prozess um dubiose Niederlassungsgenehmigungen für portugiesische Handwerker zeigte sich der Hauptangeklagte Joseph L. am Donnerstag geständig - und reuig. "Das ganze Vorgehen wurde vor zehn Jahren aufgedeckt und beschäftigt mich jeden Tag. Meine Familie macht mir Vorwürfe."



Er wisse selbst nicht, wie er in die ganze Sache hineinrutschen konnte, erklärte der 76-Jährige weiter. Nachdem er in den 70er-Jahren als Fahrer im Wirtschaftsministerium eingestellt worden war, ging er 2001 in Rente. Zuvor hatte er den damaligen Vorsitzenden der für die Genehmigungen zuständigen Kommission kennengelernt, dem seinerseits 2004 nahe gelegt worden war, in Rente zu gehen. Bei ihm hatte er sich auch stark gemacht, damit Simone B., die Tochter einer Cousine, im Mittelstandministerium eingestellt wurde.



Leere Dokumente werden in Luxemburg ausgefüllt



In Gaststätten habe er portugiesische Handwerker kennengelernt, die ihn um Hilfe gebeten hätten, um eine Genehmigung zu bekommen. Daraufhin habe er mit José S. Kontakt aufgenommen, der sich um die Papiere kümmerte. So soll ein Kontaktmann in Portugal José S. Blanko-Formulare des portugiesischen Industrieverbandes zukommen gelassen haben. Diese seien dann in den Räumlichkeiten der Treuhandgesellschaft von Jean B. ausgefüllt worden. Auch um die Fälschungen der Papiere der Luxemburger Sozialversicherung soll sich José S. gekümmert haben.



Diese Papier fügte Joseph L. den Anträgen dann zu. Die kompletten Dokumente gab er an Simone B. weiter. Sobald die Kommission ihre Zustimmung gegeben hatte, informierte Simone B. ihren Onkel hierüber. Als sich diese im Mutterschaftsurlaub befand, gab er die Anträge an Raymond S., der ebenfalls Mitarbeiter des Mittelstandministeriums war, weiter.

6.000 Euro für José S.



"Ich habe im Vorfeld jeweils 6.000 Euro von den Antragstellern verlangt. Diese gab ich José S., der das Geld benötigte, um die Papiere zu verschaffen. Sobald der Antrag durch die Kommission war, habe ich den Rest des Betrages bekommen." Simone B. sei anfangs nicht bezahlt worden, später habe Joseph L. ihr 1.000 Euro pro Antrag gegeben. Raymond S. habe hingegen nie Geld bekommen, sondern lediglich ein paar Flaschen Champagner oder Wein. "Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich die Beiden in die ganze Sache mit hineingezogen habe", erklärte Joseph L. Er selbst will von dem Schmiergeld kaum etwas behalten haben. Er habe José S. den Restbetrag gegeben, nachdem die Affäre aufgeflogen war und dieser Zukunftsängste hegte.

Raymond S. bestätigte, Anträge von Joseph L. erhalten zu haben. Er habe jedoch nicht gewusst, dass einige Zertifikate gefälscht waren. Es hätten wohl Gerüchte gegeben, dass nicht alles mit rechten Dingen zugehe. Dass den Anträgen, die ihm von Joseph L. übermittelt worden waren, Fälschungen zugefügt waren, habe er erst erfahren, nachdem die Sache aufgeflogen waren. Auch Simone S. stritt nicht ab, Anträge von Joseph L. erhalten zu haben. Geld habe sie auch bekommen, allerdings nicht für die Genehmigungen, sondern für ihre Hochzeit und die Geburt ihrer Tochter.

Laut José S. soll es in den 90er-Jahren zu einem ersten Kontakt zwischen ihm und Joseph L. gekommen sein, nachdem er Hilfe bei einer Genehmigung gebraucht hatte. Jahre später sollen die Männer dann erneut in Kontakt gekommen sein. Joseph L. habe ihn darum gebeten, mit einem Mann aus Portugal Kontakt aufzunehmen. Über ihn und einen weiteren Portugiesen habe er Zertifikate besorgt, wofür er auch Geld bekommen habe. Einen genauen Betrag gab er nicht an. Nachdem die Sache 2007 aufgedeckt worden war, habe Joseph L. ihm nochmals 100.000 Euro gegeben, damit er Luxemburg verlassen könne. "Das Ganze hat mir nur Sorgen bereitet", meinte er im Nachhinein.



Ein internes Dokument



Dass sie Dokumente ausgefüllt hatte, gab Teresa J., Mitarbeiterin der Treuhandgesellschaft von Jean B., zu. Sie habe 50 Euro hierfür erhalten, allerdings nicht gewusst, dass es sich um offizielle Dokumente handele. Adelia C. und Rosa C., im Dienste einer anderen Treuhandgesellschaft, stritten ihre Verwicklung in die Vorfälle ab. Jean B. wird erst am Dienstag zu Wort kommen.



Zuvor hatte sich auch der ehemalige Regierungsrat innerhalb des Mittelstandministeriums zu jenem Dokument, das dem Anwalt von Simone B. am Mittwochmorgen anonym zugestellt worden war, geäußert. Dabei handele es sich eigentlich um Papiere, die für das Ministerium bestimmt seien. In seltenen Fällen sei es den Antragstellern jedoch gestattet worden, Einblick in die Dokumente zu erhalten.



In dem Prozess müssen sich seit Montag acht Personen verantworten, da sie zwischen 2002 und 2007 rund 200 portugiesischen Handwerkern dazu verholfen hatten, Niederlassungsgenehmigungen zu bekommen, obwohl sie nicht über die nötige Ausbildung verfügten.



