(SH) - Von Gerüchten, dass bei der Vergabe der Niederlassungsgenehmigungen nicht alles mit rechten Dingen zugehe, hatten sie bereits vor 2007 gehört. Konkrete Beweise fehlten zunächst jedoch, erklärten am Dienstag mehrere Zeugen, die zum Tatzeitpunkt für das Mittelstandministerium arbeiteten.



Erst im Frühjahr 2007 hätte sich die Angelegenheit für ihn klarer abgezeichnet, meinte der damalige Regierungsrat. Er habe im Büro des Verantwortlichen der für die Zulassungen zuständigen Kommission einem Telefongespräch beigewohnt, bei dem es um ein Zertifikat ging. Auch sei der Name von Joseph L. gefallen. Dieser Name habe ihm erst nichts gesagt, später habe sich jedoch herausgestellt, dass es sich dabei um einen Verwandten von Simone B. handele.



Daraufhin habe er nicht nur den Minister informiert, sondern auch Simone B. kontaktiert. Diese gab zu, Joseph L. zu kennen, hätte jedoch betont, nichts Illegales getan zu haben. Tags darauf hätte sich Raymond S. gemeldet und zugegeben, dass auch er Joseph L. kenne. Wie Simone B. beteuerte jedoch auch er, nichts Illegales getan zu haben.



Zwei Versetzungen



Über Joseph L., der im Wirtschaftsministerium arbeitet, hätten sie keine Autorität gehabt. Was Simone B. und Raymond S. betrifft, sei dies anders gewesen. Deshalb hätten sie die Entscheidung getroffen, die beiden Angestellten zu versetzen, erklärte der Vorsitzende der Kommission.



Zeitgleich wurden innerhalb der Verwaltung auch 20.000 Anträge überprüft. In Hunderten von Fällen seien Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. "Als wir erst einmal wussten, wie die gefälschten Dokumente aussahen, wurden wir auf mehrere Fälle aufmerksam", so die Verantwortlichen. Man habe demnach die betroffenen Handwerker kontaktiert, und sie darum gebeten, ihre Situation in Ordnung zu bringen. Einige Genehmigungen mussten jedoch auch zurückgezogen werden.

Erst 2006 seien innerhalb des Ministeriums strengere Prozeduren eingeführt worden. Dadurch sei es nicht mehr möglich gewesen, dass ein Antrag von einer einzigen Person bearbeitet wurde. Dies sei zuvor zwar auch nicht die Regel gewesen, es sei aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen innerhalb der Verwaltung jedoch vorgekommen.

Eine strengere Linie



Angesprochen wurde am Dienstag auch die Zeit bis 2004, dem Jahr, in dem es an der Spitze der Kommission zu einem personellen Wechsel kam. Der ehemalige Vorsitzende, mittlerweile verstorben, soll bis 2004 den Sitzungen jeweils erst in den Schlussminuten beigewohnt haben. Dann habe er mehrere Anträge vorgelegt, die unterzeichnet werden sollten - was auch passierte. Dieses Vorgehen wurde von mehreren Zeugen bestätigt. Auch soll er mehrmals zusammen mit Joseph L. gesehen worden sein. "Als er in Rente ging, wollte ich solche Methoden nicht mehr dulden", erklärte sein Nachfolger, der angab, darum bemüht gewesen zu sein, eine strengere Linie umzusetzen.

Den acht Angeklagten wird vorgeworfen, dazu beigetragen zu haben, dass zwischen 2002 und 2007 rund 200 portugiesischen Handwerkern Niederlassungsgenehmigungen ausgestellt wurden, obwohl diese nicht über die nötigen Ausbildungen verfügten. Joseph L., ehemaliger Staatsbeamter innerhalb des Wirtschaftsministeriums, soll gemeinsam mit José S. sowie Mitarbeitern von zwei in Luxemburg ansässigen Treuhandgesellschaften dafür gesorgt haben, dass den Antragstellern gefälschte Ausbildungsbescheinigungen ausgestellt wurden. Joseph L. übergab die Anträge anschließend an Simone B. und Raymond S., Angestellte im Mittelstandministerium. Diese sollen dafür gesorgt haben, dass die für die Überprüfung der Anträge zuständige Kommission ihre Zustimmung gab. Für dieses Vorgehen sollen die Handwerker bis zu 28.000 Euro bezahlt haben.



