(SH) - Ein anonymer Brief sorgte am Mittwoch für einen Paukenschlag und eine Unterbrechung im "Schmiergeld"-Prozess. So legte Maître Benoît Entringer, Anwalt von Simone B., einen Antrag für eine Niederlassungsgenehmigung vor, der am 29. März 2007 beim Mittelstandministerium eingegangen war und zu dem sich die dafür zuständige Kommission noch am gleichen Tag positiv äußerte. Dabei handelte es sich um einen Antrag eines Betriebes, der bereits über eine Genehmigung verfügte, innerhalb dessen es aber zu einem Wechsel in der Geschäftsführung gekommen war.



Die Anwälte der Angeklagten wollten daraufhin sowohl den damaligen Regierungsrat als auch den ehemaligen Vorsitzenden der besagten Kommission noch einmal hören. Während der Regierungsrat erst am Donnerstag erneut als Zeuge zu Wort kommen soll, erklärte der Kommissionsvorsitzende, dass es keinesfalls unüblich war, dass ein Antrag so schnell bearbeitet wurde. Seit er 2004 den Vorsitz der Kommission übernommen gehabt hätte, seien die Fristen verringert worden. So seien alle Anträge der Kommission, die sich zwei Mal pro Woche versammelte, vorgelegt worden, sobald sie fertig bearbeitet waren. Dieses Gremium äußerte sich wohl zu den Anträgen. Die Genehmigung an sich wurde jedoch ein paar Tage später ausgestellt. Zudem sei die Meinung der Kommission, die 2008 abgeschafft wurde, hierfür nicht bindend gewesen.

Der ehemalige Vorsitzende betonte zudem, dass aus dem vorliegenden Dokument - zwei aneinander geheftete Blätter - nicht hervorgehe, von wem und wie der Antrag innerhalb des Mittelstandministeriums bearbeitet worden sei.

Geld im Umschlag

Zuvor waren noch zwei Zeugen der Verteidigung gehört worden. Sie hatten darauf hingewiesen, dass es bei den Ausstellungen von Genehmigungen bereits vor 2002 zu fragwürdigen Vorgehensweisen gekommen war. So sprachen sie von Anträgen, denen Umschläge mit Geld zugefügt worden waren.



Den acht Angeklagten, die sich wegen Korruption, Dokumentenfälschung, Geldwäscherei und der Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten müssen, wird vorgeworfen, dazu beigetragen zu haben, dass zwischen 2002 und 2007 rund 200 portugiesischen Handwerkern Niederlassungsgenehmigungen ausgestellt wurden, obwohl diese nicht über die nötigen Ausbildungen verfügten.



Joseph L., ehemaliger Staatsbeamter innerhalb des Wirtschaftsministeriums, soll gemeinsam mit José S. sowie Mitarbeitern von zwei in Luxemburg ansässigen Treuhandgesellschaften dafür gesorgt haben, dass den Antragstellern gefälschte Ausbildungsbescheinigungen ausgestellt wurden. Simone B. und Raymond S., Angestellte im Mittelstandministerium, bereiteten die Anträge für die Kommission vor. Für dieses Vorgehen sollen die Handwerker bis zu 28.000 Euro bezahlt haben.



Ehemaliger Minister als Zeuge?



Am Donnerstag soll der Prozess mit der erneuten Anhörung des Regierungsrates fortgesetzt werden. Ob auch der ehemalige Minister Fernand Boden aussagen wird, bleibt abzuwarten. Die Richter sprachen sich gegen seine Anhörung aus, Maître Gaston Vogel, Anwalt des Hauptangeklagten Joseph L., kündigte an, ihn per Gerichtsvollzieher bestellen zu wollen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.