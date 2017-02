(SH) - Es war ein wahres Netzwerk, das es ermöglichte, dass etwa 200 portugiesischen Handwerkern in den Jahren 2002 bis 2007 Niederlassungsgenehmigungen aufgrund gefälschter Dokumente ausgestellt werden konnten. Dies geht aus den Aussagen der Ermittler der Kriminalpolizei hervor, die zum Auftakt des Prozesses gegen mehrere Staatsbeamten aussagten.

So sollen die Angeklagten, die sich wegen Korruption, Dokumentenfälschung, Geldwäscherei und krimineller Vereinigung verantworten müssen, vor allem Nutzen daraus gezogen haben, dass jene Kommission, die für das Ausstellen der Genehmigungen zuständig war, fast hoffnungslos überlastet war. Über bis zu 100 Anfragen musste in einer Sitzung entschieden werden. Da unter diesen Voraussetzungen jene Anfragen, die als "unproblematisch" - auch weil komplett - eingeschätzt wurden, kaum noch kontrolliert wurden, hatten die Angeklagten leichtes Spiel.

Kontakt in Gaststätten



Der Hauptbeschuldigte Joseph L., zum Tatzeitpunkt im Wirtschaftsministerium beschäftigt, mittlerweile in Rente, soll sich regelmäßig in portugiesischen Gaststätten aufgehalten haben. So soll er nicht nur in Kontakt zu portugiesischen Handwerkern gekommen sein. Auch soll er gemeinsam mit José S., der in einer Gaststätte arbeitete, sein Netzwerk aufgebaut haben. Dass es sich um ein solches handelte, beweist nicht zuletzt auch, dass es eine spezielle Handynummer gab, unter der sich portugiesische Handwerker, die sich selbstständig machen wollten, bei Joseph L. melden konnten.



Um die Anfragen zu vervollständigen, soll José S. über Kontakte in Portugal falsche Ausbildungsbescheinigungen verschafft haben, die Joseph L. den Unterlagen beilegte. Auch über zwei Treuhandgesellschaften sollen gefälschte Dokumente ausgestellt worden sein. Neben Attests zu Ausbildungen sollen in Portugal auch Zertifikate der Luxemburger Sozialversicherung gefälscht worden sein. Dies war zum Beispiel der Fall, wenn ein Antragssteller während seiner angeblichen Ausbildung in Portugal in Luxemburg arbeitete oder eine Schule besuchte.

Groß- und Kleinschreibung



Dass es sich bei den Ausbildungsbescheinigungen um Fälschungen handelte, belegten die Ermittler damit, dass ein Stempel benutzt wurde, der Groß- und Kleinschreibung enthielt. Originaldokumente des portugiesischen Industrieverbandes waren jeweils mit einem Stempel versehen, bei dem nur auf Großschreibung zurückgegriffen wurde. Auch sei immer die gleiche Schrift und Unterschrift auf den Dokumenten zu sehen gewesen. Dabei konnte die Unterschrift keiner Person zugefügt werden, die befugt war, solche Dokumente zu unterzeichnen.

Sobald Joseph L. alle Papiere zusammen hatte, gab Joseph L. diese an Simone B. oder Raymond S., beide zur Tatzeit als Staatsbeamte im Mittelstandministerium beschäftigt, weiter. Raymond S. nahm die Dokumente mit in die für die Niederlassungsgenehmigungen zuständige Kommission. Da die Anfragen stets komplett waren, wurde die Erlaubnis in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen ausgestellt. Zum Vergleich: In schwierigeren Fällen betrug die Frist bis zu einem Monat.

Sobald die Kommission einer Genehmigung zugestimmt hatte, leitete Simone B. die Bestätigung an Joseph L. weiter. Dieser soll den Brief als Druckmittel gegenüber der Antragsteller genutzt haben. So mussten die Portugiesen den Aussagen der Ermittler nach erst einen Vorschuss zahlen und ihre Restschuld nach Ausstellung der Genehmigung begleichen.

Zwischen 3.000 und 28.000 Euro



Aussagen der Ermittler zufolge sollen die Portugiesen zwischen 3.000 und 28.000 Euro für ihre Genehmigung bezahlt haben. Joseph L. soll den Preis festgelegt haben. Von diversen Konten von Joseph L. sollen zwischen 2003 und 2006 Beträge von knapp einer halben Million Euro an seine Kontaktpersonen überwiesen worden sein. José S. soll laut Joseph L. 6.000 Euro pro Antrag erhalten haben.



Aufgeflogen war das Vorgehen Anfang 2007, nachdem innerhalb des portugiesischen Industrieverbandes Gerüchte aufgekommen waren. Eine Zeitungsanzeige, in der eine Person ihre Dienste anbot, um an Genehmigungen zu kommen, sowie der Fall eines Handwerkers, der nicht über die benötigte Ausbildung verfügte, dennoch Papiere erhielt, um sich selbstständig zu machen, ließen weitere Zweifel aufkommen. Eine Analyse des Dossiers bestätigte den Verdacht - und führte dazu, dass weiter nachgeforscht wurde. Im Frühjahr 2007 erfolgte dann die Anzeige des Mittelstandministeriums.



Der Prozess wird am Dienstagmorgen fortgesetzt.



