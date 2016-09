(str) - Mindestens sechs Polizeistreifen waren am Freitagmittag an der Place Léon XIII in Bonneweg wegen einer Auseinandersetzung im Einsatz, bei der auch ein Messer im Spiel war.

Kurz vor 14 Uhr war ein Streit zwischen drei augenscheinlich betrunkenen Obdachlosen eskaliert. Zwei Männer hatten versucht, die Summe von fünf Euro von einem Gitarrenspieler zu erpressen.



Als dieser dem nicht Folge leisten wollte, ging einer der Angreifer mit einem Taschenmesser auf ihn los und verletzte ihn leicht. Das Opfer zögerte dann offenbar nicht lange und schlug dem Täter seine Gitarre über den Kopf.



Die Polizei trennte die volltrunkenen Streithähne. Einer der Beteiligten musste zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die anderen wurden gleich abgeführt.