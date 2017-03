(LuWo) - Im Süden Luxemburgs leitet traditionsgemäß der Schifflinger Karnevalsverein „Folklorama“ die Zeit der närrischen Straßenumzüge ein. Am kommenden Sonntag, dem 5. März, ist es wieder soweit.

Neuer Rekord erwartet



Laut Präsident Scott Kries, werden die Besucher auch bei der 28. Auflage der Schifflinger Kavalkade auf ihre Kosten kommen. Es sei daran erinnert, dass „Folklorama“, im Schnitt, 10 000 Besucher anzieht. Diese Anzahl und mehr Zuschauer hoffen die Veranstalter dieses Jahr begrüßen zu können, umsomehr es sich teilnehmermäßig um die größte Schifflinger Kavalkade bisher handelt.



Insgesamt sind zwischen 800 und 1.000 Närrinnen und Narrhallesen angemeldet und verteilen sich auf 56 Umzugsnummern, davon 26 Karnevalswagen und 21 Fußgruppen. Die musikalische Umrahmung wird in den Händen der lokalen HMS, den „Angels Majoretten“ aus Petingen, der JNC Band aus Valenciennes, der „Harmonie Forge du Sud“ aus Düdelingen und der „Bieleser Musek“ sein. Bei den ausländischen Gruppen gibt es deren zwei aus Deutschland und eine aus Frankreich. 70 Prozent der Teilnehmer gehören übrigens zur Stammkundschaft.



Kein Fastnachtsumzug ohne Süßigkeiten und Gadgets.

1,2 Tonnen Zuckerbohnen und 30 000 Tüten Popcorn stehen zum Verteilen bereit während bei zwölf Fässern Bier kein Zuschauer Durst zu leiden braucht. Am Tage der Kavalkade selbst werden Broschüren mit der Aufstellung des Umzugs an die Besucher verteilt. Natürlich bedingt die Veranstaltung eines Fastnachtsumzugs einen hohen finanziellen Aufwand.



Dem Präsidenten zufolge wird den Teilnehmergruppen verhältnismäßig zu ihrer Teilnehmerzahl und Aufmachung ein Startgeld zwischen 150 und 1300 Euro ausbezahlt, so dass man von einem Kostenpunkt von 25.000 bis 30.000 Euro ausgeht. Diese Ausgabe wird ohne Sponsoring einzig und allein vom Verkauf der Eintrittskarten finanziert.

Prominenter Party-Besuch



Die Schifflinger Kavalkade beginnt wie in der Vergangenheit um 15 Uhr an der Kreuzung der Rue des Fleurs mit der Rue Basse und zieht sich über zweieinhalb Stunden. Die Strecke bleibt unverändert und Parkmöglichkeiten gibt es in der Nähe des CFL Bahnhofs, bei der Mehrzweckhalle und bei den Fußballplätzen. Besucher von außerhalb werden gebeten den öffentlichen Transport zu benutzen.

Schon im vergangenen Jahr hatten zahlreiche "Boken" den Weg nach Schifflingen gefunden. 2017 soll in dieser Hinsicht ein neuer Rekord gebrochen werden.

Foto: Chris Karaba/LW-Archiv

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es zum Preis von fünf Euro in diversen Gaststätten. Am Tag der Kavalkade kostet das Ticket sechs Euro. Kinder bis zwölf Jahre bezahlen keinen Eintritt. Ab 17.30 Uhr findet auf dem Rathausplatz eine große „Fuesparty“ statt.



Zu Gast sind Melanie Müller aus dem „Jungel Camp“, die luxemburgische Sängerin Laura R und die „Konfetti Kanounen“.