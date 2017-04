(L.E.) - Der Notrufdienst 112 meldete am späten Sonntagnachmittag einen Hausbrand in der Rue de Hédange in Schifflingen. Um 12.39 Uhr seien die Rettungskräfte alarmiert worden.



Später am Abend hieß es in einer Mitteilung der Polizei, dass es sich hierbei um einen Zimmerbrand im Flüchtlingsheim gehandelt habe.



Der Notrufdienst spricht von fünf verletzten Personen, die Polizei von drei Leichtverletzen. Laut Polizei erlitten diese drei Personen leichte Rauchvergiftungen und mussten mit Sauerstoff versorgt werden.



Vor Ort waren abgesehen von der Polizei, u.a. die Einsatzzentren und Krankenwagen aus Schifflingen, Esch, Monnerich und Bettemburg.



