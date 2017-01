Von Jacques Ganser



Die am 24. September auf der Terrasse eines Wohnhauses in Fentingen verletzte Frau wurde von einer Kugel aus einer Jagdwaffe getroffen. Dies wurde dem Luxemburger Wort aus zuverlässiger Quelle zugetragen. Der Untersuchungsrichter habe demnach seinen Bericht abgeschlossen.



Der Bericht der ballistischen Analysen, welche in Belgien durchgeführt wurden, war dem Untersuchungsrichter am 28. November zugestellt worden. Seitdem herrscht Funkstille. Laut unseren Informationen konnte die Kugel, welche die 48-jährige Frau schwer am Kiefer verletzte, einer Waffe zugeordnet werden, welche einer der fünf Jäger am besagten Tag benutzte.

Die Justizsprecherin wollte sich auf Nachfrage zu diesem Punkt allerdings mit Verweis auf die laufende Untersuchung nicht äußern. Allerdings stimme es, dass der Untersuchungsrichter seinen Bericht abgeschlossen habe. Demnächst wolle er dazu eine Person anhören. Die fünf Jäger hatten rund 700 Meter vom Opfer entfernt in einem Maisfeld auf Wildschweine geschossen. Insgesamt hatten drei Jäger vier Schüsse abgegeben.



Sie waren kurz nach dem Zwischenfall von einer Polizeistreife auf einem Parkplatz zur Rede gestellt worden. Gleich nach der Tat wurden die Waffen der Jäger beschlagnahmt. Ein Untersuchungsrichter ordnete an, diese gemeinsam mit der aus dem Unterkiefer des Opfers entfernten Kugel in Brüssel von ballistischen Experten analysieren zu lassen. Diese Untersuchung sollte entweder die Jäger als Täter ausschließen oder gegebenenfalls einen von ihnen als Schützen enttarnen.

Zu klären bleibt jetzt, wie es zu diesem fatalen Schuss kommen konnte und ob sämtliche Regeln eingehalten wurden.