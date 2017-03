(mt/SW/jag/SH) - Wie die CFL am Mittwochabend bestätigte, haben sich die französischen Eisenbahner dazu entschlossen, die Luxemburger Strecke - drei Wochen nach dem Zugunglück in Bettemburg - wieder zu befahren.



Seit Donnerstag wurde der TER-Zugverkehr zwischen Luxemburg, Thionville, Metz und Nancy teilweise wieder aufgenommen. Ab Montag soll sich die Situation dann definitiv normalisieren.

Auch der TGV-Verkehr zwischen Luxemburg und Paris soll am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Um 16.52 Uhr wird der erste Schnellzug aus der französischen Hauptstadt am Bahnhof in Luxemburg erwartet. Ab dann soll der TGV-Verkehr wieder normal rollen.



Die SNCF lässt jedoch noch Vorsicht walten: "Auch wenn das Treffen mit den Gewerkschaften am Mittwoch positiv verlief und die Eisenbahner zuversichtlicher sind, was ihre Sicherheit angeht, sind wir nicht sicher, dass es nicht doch erneut zu einer Wende kommen wird", erklärt Didier Wallerich von der SNCF.

Am Donnerstag sollen zehn Züge zwischen Metz und Luxemburg fahren, ab Montag soll der Verkehr normalisiert sein. "Das hängt jedoch alles von den Gewerkschaften ab. Die Pläne werden Tag für Tag erstellt", erklärt Didier Wallerich weiter.



Am Mittwoch sei vor allem die Sicherheit der Eisenbahner angesprochen worden. So haben einige Zugführer den Wunsch geäußert, von Kollegen begleitet zu werden. Diesem Wunsch wolle man Folge leisten. Eben deshalb könne der Verkehr nur progressiv wieder aufgenommen werden.



François Bausch steht Abgeordneten Rede und Antwort



Am Donnerstagmorgen war das Zugunglück auch ein Thema im parlamentarischen Auschschuss für Nachhaltigkeit. CFL-Direktion und Minister François Bausch standen den Abgeordneten Rede und Antwort zu technischen Fragen.



Weitere Informationen zur Ursache des Unglücks wollte man unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen jedoch nicht geben. Man müsse die Justiz arbeiten lassen, erklärte François Bausch und betonte, dass noch nicht feststehe, wann die Ermittlungen abgeschlossen sind.



Der Minister zeigte sich erfreut darüber, dass der Zugverkehr wieder aufgenommen wird. Wie er weiter betonte, seien CFL und SNCF stets in Kontakt gewesen.



Content que le service des trains de la SNCF redémarre, quel soulagement pour les frontaliers, milles excuses pour les désagréments — Francois Bausch (@fbausch) March 9, 2017





Info trafic @TER_Metz_Lux trains supplémentaires

88803 LUX 7h27 THL 7h57

88805 LUX THL 8h25

88717 LUX 8h09 Metz 8h57 — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 8 mars 2017





Info trafic @TER_Metz_Lux trains supplémentaires

88712 Metz 6h46 THL 7h17 LUX 7h46

88500 Nancy 6h20 THL 7h27 LUX 7h52 — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 8 mars 2017





Info trafic @TER_Metz_Lux à la demande générale: trains supplémentaires pour demain

88708 Metz 6h07 THL 6h38 LUX 7h06 — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 8 mars 2017