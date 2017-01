(las) - In der Rue Principale in Tetingen brannte eine Scheune. Es bestand Explosionsgefahr, da im Inneren Gasflaschen gelagert wurden. Inzwischen hat die Feuerwehr die Gasflaschen entfernt, teilte die Polizei mit.

Weder Menschen noch Tiere befanden sich in der Scheune, so dass es beim Materialschaden blieb. Die Polizei hatte einen Sicherheitsperimeter erstellt und mehrere Häuser in der direkten Umgebung wurden evakuiert.

Die Straße ist auf Höhe der Kirche sowie der Rue des Légionnaires für den Verkehr gesperrt und wird von der Polizei umgeleitet.



Die Einsatzkräfte bemerkten mehrere kleine Explosionen, als sie am Ort des Brandes ankamen. Mehrere Anrufer hatten den Brand bei der Notrufzentrale gemeldet. Nach ersten Ermittlungen könne Brandstiftung ausgeschlossen werden, meldet die Polizei weiter.