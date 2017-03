(rsd) - Dass es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Zollverwaltungen Luxemburgs und Belgiens gibt, ist nicht neu. Jetzt wird sie weiter vertieft. Eine Vereinbarung sieht vor, dass der luxemburgische Zoll den Kollegen aus dem westlichen Nachbarland seinen Scanner zum Überprüfen der Ladung von Lastwagen zur Verfügung stellt. Ein entsprechendes Abkommen wurde vom luxemburgischen Finanzminister Pierre Gramegna und seinem belgischen Amtskollegen Johan Van Overtveldt unterzeichnet.

Kriminalität und den Terrorismus bekämpfen

Der Scanner der neuesten Generation, der seit kurzer Zeit von der luxemburgischen Zollverwaltung eingesetzt wird, ermöglicht es, Lastwagen zu durchleuchten. Ein Schirm verrät, ob die Ladung mit den Frachtdokumenten übereinstimmt. Der Vorteil bei diesem System besteht darin, dass es erstes zuverlässig arbeitet und zweitens die Beamten den Frachtraum nicht zu öffnen brauchen.

Finanzminister Pierre Gramegna und sein belgischer Amtskollege Johan Van Overtveldt.

Foto: Raymond Schmit

Der belgische Finanzminister Johan Van Overtveldt gab sich bei der Unterzeichnung überzeugt, dass die Technik der neuesten Generation in Belgien gute Arbeit leisten wird. Er sprach von einer weiteren Etappe bei der guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der beiden Zollverwaltungen. Die Bereitstellung des Scanners aus dem Nachbarland soll seinen Worten zufolge dazu beitragen, die Kriminalität und den Terrorismus zu bekämpfen.

Erstes Abkommen zwischen den Ländern war 1921



Belgien selbst hat zurzeit drei mobile Scanner im Einsatz. Sie befinden sich in Seebrügge und Antwerpen in Flandern sowie in Houdeng in der Provinz Hainaut. Dank der modernen Technik gelang es 2015, annähernd 18,7 Millionen Euro Zollabgaben und Mehrwertsteuer einzutreiben. Außerdem konnten 2015 23,6 Tonnen und 2016 31,4 Tonnen Drogen sichergestellt werden. Der Wert der beschlagnahmten Zigaretten und Fälschungen von Markenprodukten belief sich 2015 auf 274,3 Millionen Euro und 2016 auf 97,3 Millionen Euro.

Der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna sprach bei der Unterzeichnung des Abkommens von einem guten Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Er erinnerte daran, dass es zwischen Belgien und Luxemburg schon lange eine Übereinkunft im Zollbereich gibt. Das erste Abkommen zwischen den beiden Ländern geht auf das Jahr 1921 zurück.