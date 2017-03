(mth) - Das großherzogliche Paar hat am vergangenen Samstag Prinz Sébastien einen Besuch an der königlichen Militärakademie in Sandhurst im Süden Londons abgestattet. Der Prinz absolviert dort seit September 2016 eine 44-wöchige Offiziersausbildung, die im kommenden August abgeschlossen sein wird.

Die Ausbildung in Sandhurst hat in der großherzoglichen Familie Tradition. Sowohl Sébastiens Vater Großherzog Henri als auch dessen Bruder Prinz Jean besuchten die Kaderschmiede der britischen Armee in ihrer Jugend. Zu den weiteren illustren Absolventen der Akademie zählen die englischen Prinzen William und Harry, die Könige Hussein und Abdallah II von Jordanien und der frühere britische Premierminister Winston Churchill.



Während des Besuchs wurden die Ehrengäste aus Luxemburg von dem Kommandanten der Akademie Major General Paul Nanson empfangen. Anschließen fand ein Galadinner in Anwesenheit der Offizierskadetten der "Normandy Company" statt, der auch Prinz Sébastien angehört.

Am kommenden 11. August soll der Prinz seinen Abschluss feiern. Zur traditionellen Parade in diesem Rahmen soll die großherzogliche Familie ebenfalls anreisen.