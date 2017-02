(jag) - Ganz nach dem Prinzip, dass auf Verbote im Umweltbereich auch alternative Lösungen folgen sollten, hat die Umweltverwaltung jetzt ein landesweites Heckenschnitt-Sammelsystem vorgestellt. Das Sammelsystem, das ab heute funktioniert, richtet sich an Produzenten aus der Landwirtschaft, der Forstwirschaft sowie dem Obst und Weinbau. Private Haushalte sind von diesem Sammelsystem ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, es fallen sehr hohe Mengen an.



Mit dem Angebot, das dieses Jahr versuchsweise bis April funktioniert, will das Nachhaltigkeitsministerium eine Alternative zum verbotenen Verbrennen des Grünschnitts anbieten. „ Das Verbrennen des Grünschnitts ist seit 1994 verboten, vor einem Jahr wurde es wegen der Luftbelastung allerdings konsequenter umgesetzt. Jetzt bieten wir eine kostenlose Alternative zum Abholen und zum energetischen Nutzen des Schnittabfalls“, so Camille Gira.



12 Sammelstellen landesweit



Die provisorische Lösung wurde zusammen mit dem „Maschinen- und Betriebshilfsring Lëtzebuerg“ ausgearbeitet. An 12 Sammelstellen im Lande wird der Grünschnitt von insgesamt 30 beteiligten Landwirten angeliefert. Interessenten, bei denen eine größere Menge Grünschnitt anfällt, können sich per Telefon an die nationale Koordinationsstelle des Maschinenrings wenden.



Anschließend muss ein Formular auf der Internetseite des Ringes ausgefüllt werden. Dort gibt der Betroffene an, wo er welche Menge an Schnitt hinterlegt hat. Vorzugsweise sollte dies an zugänglichen Wegen der Fall sein. Das Material wird dann gratis abgeholt und zur Sammelstelle verbracht.

Für die Landwirte entstehen keine zusätzlichen Unkosten, der Transport wird aus den Geldmitteln des Kyoto-Abkommens finanziert. Jene Landwirte , die sich aktiv am Sammelsystem beteiligen oder Lagerkapazität zur Verfügung stellen, erhalten zudem eine finanzielle Entschädigung. Nach der Sammlung soll das Biomaterial gehäckselt und als Energiequelle verwendet werden. So wird nicht nur die Luftbelastung verhindert, sondern auch eine alternative Energiequelle erschlossen.



Provisorische Lösung



„Vorläufig handelt es sich noch um ein provisorisches Programm. Wir sammeln Erfahrungen und sehen wie das Ganze funktioniert. Mit den nötigen Erfahrungswerten können wir das System dann ausweiten und verfeinern“, so Gira. Gedacht wird auch an eine Zusammenarbeit mit den CFL und der Straßenbauverwaltung. Hier fallen jährlich sehr große Mengen an Grünschnitt an.

Für den privaten Haushalt gilt das Angebot nicht: Hier bestehen aber meist kommunale Lösungen wie Abholsysteme oder regionale Kompostanlagen. Alternativ bietet sich die Eigenkompostierung im Garten oder das Ausleihen von Häckslern an.