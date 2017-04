(LW) - Jetzt, da die Tage wieder länger und sonniger werden, öffnet auch der „Parc Merveilleux“ in Bettemburg wieder seine Tore. Tierfreunde, Kinder und die ganze Familie finden hier wie gewohnt im Tierpark und bei den zahlreichen Attraktionen Kurzweil und Spaß. In diesem Jahr fand sogar der Premierminister zur traditionellen Saisoneröffnung den Weg in den Süden.



Xavier Bettel hob die Arbeit die hier nicht nur im Tierschutz und im Unterhaltungs-wesen, sondern auch im sozialen Bereich geleistet wird, hervor.



Der Park bleibt bis zum 8. Oktober täglich ab 9.30 Uhr geöffnet, die Kassen schließen um 18 Uhr.