(dho) - Der Panda ist niedlich, er ist weder ganz schwarz noch ganz weiß, stammt aus Asien, ist etwas pummelig und dennoch: alle mögen ihn. Aus diesem Grund wurde er von "Bee Secure", einer Initiative für Sensibilisierung im Umgang mit dem Internet, als Maskottchen für den diesjährigen "Safer Internet Day" auserkoren.



Da in den vergangenen Jahren, vor allem in den sozialen Netzwerken, "Hate Speeches" (Hassreden) auftauchten, versucht "Bee Secure" dem entgegenzuwirken und durch diverse Aktionen wie den "Panda Twitter Tag" zum "Shared respect" (gegenseitigen Respekt) aufzurufen.

Das Maskottchen wird am Dienstag unterwegs sein und die Menschen daran erinnern, dass sie sich auch im Internet verantwortungsvoll benehmen sollen. Zu sehen sein wird er unter dem Hashtag #SID2017 oder #bslux auf Twitter, Instagram und Facebook.



Erste Hilfe App gegen Mobbing



Darüber hinaus hat "Bee Secure" eine Erste-Hilfe App gegen Cyber-Mobbing vorgestellt. Darin sind unter anderem Kurzfilme zu sehen, in denen zwei Schüler Tipps geben, was eine Person tun kann, die Opfer von Cybermobbing geworden ist. Auch die Telefonnummern von Vereinigungen an die sowohl Eltern, als auch Kinder und Jugendliche sich wenden können, sind in der App zu finden.



Damit es jedoch nicht erst soweit kommt und Kinder oder junge Leute die App nutzen müssen, bietet "Bee Secure" auch Schulungen an. Kindern und Jugendlichen wird erklärt, was das Internet überhaupt ist. Dass es keine wirkliche Privatsphäre im Internet gibt und Texte oder Fotos, die sie an ihre Freunde senden, auf Servern gespeichert werden. "Auch wenn das Internet ausgeschaltet wird, könnten sich die Informationen weiter verbreiten", so Judith Swietlik-Simon von "Bee Secure".