(dho) - Das Produkt "Quinoa mit Gemüse", das in den Geschäften der Filiale "Carrefour Express" in Luxemburg und in Esch/Alzette verkauft wurde, wird zurückgerufen. Es besteht der Verdacht, dass das Produkt mit Bakterien der Gattung Listeria kontaminiert ist.



Die Krankheitssymptome, die sie beim Menschen auslösen können sind Fieber und/oder Kopfschmerzen, und dies noch nach bis zu acht Wochen nachdem ein kontaminierte Produkt verzehrt wurde.



Die Listeriose, eine Infektionskrankheit welche durch die Bakterien ausgelöst wird, kann einen gefährlichen Krankheitsverlauf haben bei schwangere Frauen, Menschen mit Immunschwäche, sowie bei ältere Personen.



Personen die das Produkt "Quinoa mit Gemüse" (250 Gramm) mit einem Haltbarkeitsdatum bis zum 20.09.2016 zwischen dem 09. September und dem 14. September gekauft und verzehrt haben und Symptome der Krankheit aufweisen, sollten umgehend einen Arzt aufsuchen.