(DL) - Vier Monate nach der offiziellen Grundsteinlegung im vergangenen September wurden die Erdarbeiten an der Großbaustelle im Stadtzentrum abgeschlossen - und die Rohbauarbeiten für die neue Tiefgarage sind in vollem Gange. Im Frühjahr 2018 sollen die ersten Geschäfte, das Parkhaus und die Panoramadachterrasse eröffnen.

Nach dem Abriss des alten "Centre Hamilius", das zuletzt jahrelang leer stand, geht es nun also an den Wiederaufbau. Zuerst wird die unterirdische Tiefgarage errichtet. Anschließend arbeitet man sich von Norden nach Süden vor. Zuerst wird der nördliche Häuserblock an der Grand-Rue errichtet. Hier wird ein „Galeria Inno“-Warenhaus einziehen. Vorgesehen ist außerdem eine „Fnac“, sprich ein großes Geschäft für Unterhaltungselektronik und Bücher.



Viele Besucher soll auch die Dachterrasse „Sky Garden“ mit einem zweistöckigen Restaurant anlocken. Sie soll mit einer beeindruckenden Aussicht über die Hauptstadt punkten. Dieser Teil des Komplexes soll im Frühjahr 2018 eröffnen.

Graffiti gestohlen

Eigens zur Grundsteinlegung im vergangenen September hatte der Künstler Eric Mangen in einem Teil des ehemaligen Parkhauses ein Graffiti realisiert. Doch wurde das Werk kurze Zeit später gestohlen.

Foto: Gerry Huberty/LW-Archiv

Eigens zur Grundsteinlegung im vergangenen September war in einem Teil des ehemaligen Parkhauses übrigens ein Graffiti präsentiert worden, realisiert vom Künstler Eric Mangen. Eigentlich sollte es in das Projekt "Royal-Hamilius" integriert werden und an die ehemalige Unterführung erinnern. Daraus wird jedoch nichts: Kurz nach der Grundsteinlegung wurde das Werk von Unbekannten gestohlen.

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen: das Projekt im Überblick



Im mittleren Bereich des Häuserblocks – also um das Haus auf Nummer 49, das nicht Teil des Projekts ist, herum – werden Büros und Wohnungen entstehen, die Erdgeschosse werden jeweils gewerblich genutzt. Insgesamt werden 10.000 Quadratmeter für Bürozwecke genutzt. 7.500 Quadratmeter sind für Wohnraum vorgesehen. Diese 73 neuen Wohneinheiten werden entlang der Rue Aldringen und um die neue Place Hamilius erbaut.



"Place Hamilius" als neuer Treffpunkt

Dieser neue Platz soll späterhin zu einem Ort der Begegnung werden. So soll er für verschiedene Zwecke genutzt werden - etwa für Märkte oder Konzerte. "Unter" der Place Hamilis" wird sich übrigens der Supermarkt befinden. Der "Delhaize Premium" eröffnet voraussichtlich im Sommer 2019.

Die Straßen um das Projekt herum - also die Rue Aldringen, ein Teil der Avenue Monterey sowie der Abschnitt der Grand-Rue zwischen der Rue Aldringen und dem Boulevard Royal, wo sich der Eingang zum neuen „Department Store“ befinden wird, werden übrigens zur Fußgängerzone umgebaut.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.