(str) - Kurz vor 16 Uhr ist am Montagnachmittag eine Bombendrohung im Betreuungszentrum für Drogenabhängige in Bonneweg eingegangen.

Die Polizei unternimmt derzeit die nötigen Überprüfungen. Das "Abrigado" wurde evakuiert und auch die Route de Thionville ist in Höhe der "Fixerstuff" abgeriegelt. Von der Sperrung ist auch der "Pont Büchler" betroffen.



Eine Umleitung wurde über die Rocade de Bonnevoie bzw. durch Bonneweg eingerichtet.



In den vergangenen Monaten häufen sich falsche Bombendrohungen in Luxemburg. Zuletzt war am vergangenen Donnerstag ein Drohanruf bei einem Baumarkt in Bettemburg eingegangen.



Am 21. März war es in Kirchberg zu erheblichen Chaos gekommen, nachdem ein Einkaufszentrum und ein Kinokomplex nach einer Bombendrohung geräumt werden musste.



Dem Anrufer drohen bis zu fünf Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von bis zu 3000 Euro. Zudem haben Geschädigte die Möglichkeit, den Verursacher wegen des Verdienstausfalls auf Schadensersatz zu verklagen.