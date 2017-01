(che) - Gegen 10.15 Uhr am Samstagmorgen hat ein Fahrer, der in Rippweiler auf der N24 in Richtung Useldingen unterwegs war, aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser ist daraufhin, laut Polizeibericht, frontal gegen einen Straßenbaum geprallt.



Der Mann, der ansprechbar war, wurde von Sanitätern aus dem Fahrzeug befreit und anschließend in das Krankenhaus nach Ettelbrück gebracht.